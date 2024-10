Aide sud-coréenne d'un million d’USD aux efforts de reconstruction post-typhon du Vietnam

Photo : VNA/CVN

Le typhon Yagi, la tempête la plus destructrice à avoir frappé le Vietnam depuis trois décennies, a touché 3,6 millions de personnes. Avec près de 400.000 maisons endommagées ou submergées et des infrastructures en ruine, la tempête a laissé le pays face à un effort de reconstruction estimé à plus de 81.500 milliards de dôngs (3,3 milliards d'USD).

Conformément à la réponse conjointe des Nations unies, le programme du PNUD vise à répondre aux besoins immédiats et à favoriser la résilience à long terme des communautés les plus durement touchées par la catastrophe, en particulier dans la ville portuaire de Hai Phong et dans les provinces montagneuses de Lào Cai, Yên Bai et Quang Ninh.

Le programme répondra aux besoins immédiats de relèvement, notamment par la distribution de kits de secours et de transferts monétaires polyvalents aux ménages vulnérables. Il autonomisera les communautés touchées et renforcera leur résilience aux catastrophes futures en reconstruisant des maisons résistantes aux inondations et aux tempêtes et des infrastructures communautaires à petite échelle et en offrant des opportunités d'emploi à court terme grâce à des programmes de rémunération contre travail.

Choi Youngsam, ambassadeur de la République de Corée au Vietnam, a déclaré que son gouvernement a travaillé en étroite collaboration avec le gouvernement vietnamien et les organisations internationales, dont le PNUD, pour garantir que ce fonds d'urgence sera utilisé efficacement et rapidement distribué aux zones et aux personnes qui ont désespérément besoin d'aide à la suite de la catastrophe naturelle.

La mise en œuvre de cette initiative se fera en étroite coordination avec les autorités locales et en consultation avec les communautés affectées, en accordant la priorité au soutien aux groupes vulnérables, notamment les ménages dirigés par des femmes, les minorités ethniques et les personnes handicapées, afin de garantir que les plus nécessiteux reçoivent une assistance.

La représentante résidente du PNUD au Vietnam, Ramla Khalidi, a exprimé sa gratitude pour le soutien opportun de la République de Corée, affirmant que cette généreuse contribution renforcera considérablement les efforts de redressement du Vietnam après le typhon Yagi.

VNA/CVN