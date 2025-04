Tô Lâm rencontre d’anciens combattants et des personnes méritantes du Nord

À l’occasion du 50ᵉ anniversaire de la Libération du Sud et de la Réunification du pays, le secrétaire général du Parti communiste du Vietnam, Tô Lâm, a participé ce mardi 15 avril à une rencontre avec les anciens combattants, les personnes méritantes et les familles bénéficiant des politiques sociales des provinces septentrionales.

Photo : VNA/CVN

Le dirigeant Tô Lâm a rappelé que les générations vietnamiennes d’aujourd’hui et de demain se souviendraient à jamais des grands sacrifices de ceux qui ont donné leur sang et leur vie pour l’indépendance et le développement de la nation.

Photo : VNA/CVN

En ce qui concerne l’orientation future du développement, le secrétaire général a souligné cinq questions sur le maintien de la paix et la stabilité dans le pays, la région et le monde. Pour avoir la paix et la stabilité, en plus de l’indépendance et de la stabilité économiques, il faut construire une force armée révolutionnaire, disciplinée, d’élite et moderne pour assurer les combats et la victoire dans toutes les formes de guerre, en particulier la guerre de haute technologie comme aujourd’hui.

Au nom du Parti et de l’État, il a remis l’insigne des 80 ans d’adhésion au Parti à Dang Quân Thuy, ancien vice-président de l’Assemblée nationale.

De son côté, Nguyên Trong Nghia, chef de la Commission centrale de la propagande, de l'éducation et la sensibilisation auprès de masse, a décerné l’insigne des 50 ans d’adhésion au Parti à Bùi Thanh Quyên, ancien secrétaire du comité provincial du Parti de Hai Duong, et à Hà Van Khoat, ancien secrétaire du comité provincial du Parti de Bac Kan.

VNA/CVN