Vietnam - Chine

Coopération dans la prévention, l'extinction et le sauvetage des incendies

Le ministre vietnamien de la Police, le général Luong Tam Quang, et le ministre chinois de la Gestion des urgences, Wang Xiangxi, ont signé le 15 avril un protocole d'accord sur la coopération dans les domaines de la prévention, de l'extinction et du sauvetage des incendies.

>> Xi Jinping participe à la rencontre d'amitié entre les peuples Vietnam - Chine

>> Xi Jinping au Vietnam : un nouveau cap pour une Communauté d’avenir partagé

>> Déclaration commune Vietnam - Chine

>> La visite d'État de Xi Jinping marque une nouvelle étape dans l'histoire de l'amitié

Photo : VNA/CVN

Aux termes de l’accord, les deux parties ont convenu de coopérer dans la gestion par l’État de la prévention, de l’extinction et du sauvetage des incendies, dans la formation et l'amélioration de la qualité des ressources humaines et dans la recherche scientifique et l’application des avancées technologiques pour améliorer l’efficacité des travaux connexes.

La signature du protocole d’accord fournit une base juridique importante aux parties pour mener des activités de coopération dans les domaines susmentionnés, contribuant au maintien de l’ordre social, de la sécurité et du développement socio-économique des deux pays.

Dans le même temps, cela contribue à renforcer la coopération entre les deux ministères du Vietnam et de la Chine en particulier, et des deux pays en général.

VNA/CVN