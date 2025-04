Vietnam - Chine

Renforcer la coopération éducative à l’ère de l’intelligence numérique

Photo : VNU/CVN

L'événement, organisé dans le cadre de la visite d'État au Vietnam du secrétaire général du Parti communiste chinois (PCC) et président Xi Jinping, a vu la participation du Professeur chinois Justin Yifu Lin, ancien économiste en chef et vice-président principal de la Banque mondiale.

Le séminaire vise à créer un forum d’échanges académiques et politiques, en connectant des experts et des chercheurs pour en apprendre davantage et discuter de nouveaux modèles économiques, de réformes structurelles et de stratégies de croissance fondées sur l’innovation.

Lors de la réunion, le vice-recteur de VNU-Hanoï, Pham Bao Son, a souligné qu'avec la participation d'experts de premier plan dans le domaine, le séminaire apporterait de nouvelles perspectives et des solutions pratiques pour promouvoir la prospérité du Vietnam dans la nouvelle ère.

Selon Pham Bao Son, VNU-Hanoï a signé et mis en œuvre des accords de coopération avec des dizaines d'institutions éducatives chinoises de premier plan, notamment l'Université de Pékin, l'Université Tsinghua et l'Université de Nanjing.

Cette coopération favorise non seulement l’échange d’expériences en matière d’éducation, de recherche scientifique et d’innovation, mais contribue également à renforcer la coopération éducative, scientifique et technologique entre les deux pays à l’ère de l’intelligence numérique.

Photo : VNU/CVN

Entre-temps, Justin Yifu Lin a prononcé un discours intitulé "Un Vietnam prospère dans la nouvelle ère : perspectives de la nouvelle économie structurelle".

Du point de vue de la recherche sur la nouvelle économie structurelle, combinée à ses années d'expérience et de pratique en tant qu'économiste en chef à la Banque mondiale, l'expert a souligné que le processus du Renouveau au Vietnam avait apporté des changements pour le pays.

Cependant, pour surmonter le piège du revenu intermédiaire et devenir un pays à revenu élevé, le Vietnam devrait repenser son orientation de développement future.

La clé de cette période réside dans l’innovation technologique, la réforme institutionnelle et la modernisation industrielle, a-t-il souligné.

Le Vietnam entre dans une nouvelle ère de croissance nationale alors que son peuple s’unit pour construire un pays fort et prospère. C'est pourquoi, plus que jamais, le Vietnam devrait continuer à relever les défis de la génération actuelle au cours de ce siècle, a-t-il souligné.

VNA/CVN