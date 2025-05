Hô Chi Minh-Ville cherche à développer des produits OCOP

À ce jour, la ville a reconnu 333 produits OCOP de 119 entités, dont 79 produits répondent aux normes 4 étoiles et 254 produits aux normes 3 étoiles. Aucun produit n’obtient 5 étoiles, ce qui pose des enjeux pour d’amélioration de leur qualité pour développer des marchés de consommation. Un autre enjeu repose sur la vitesse de l’urbanisation, entraînant la diminution des régions de matières premières et la hausse des frais des intrants qui impacte la compétitivité des produits.

Lors du colloque intitulé “Des solutions pour développer des produits OCOP de Hô Chi Minh-Ville", organisé le 23 avril dans la mégapole du Sud par l’Académie des fonctionnaires de Hô Chi Minh-Ville, le Professeur associé, Dr. Nguyên Van Y, directeur adjoint de l'Académie des fonctionnaires de la ville, a souligné que le programme OCOP est une politique majeure du gouvernement visant à développer l'économie rurale dans le sens du développement de la force interne et de l'augmentation de la valeur sur la base du développement de produits agricoles, non agricoles et de services avantageux dans chaque localité selon la chaîne de valeur, contribuant au développement durable des critères de revenus et des critères d'organisation de la production dans le processus de construction de nouvelles zones rurales.

Selon le Professeur Nguyên Van Y, en matière de construction de nouvelles zones rurales, Hô Chi Minh-Ville exige que les localités se concentrent sur la mise en œuvre du programme OCOP. Il s’agit de l’un des 6 programmes thématiques clés de la ville visant à la mise en œuvre efficace et réussie du Programme national cible sur la nouvelle construction rurale.

Afin de développer les produits OCOP dans les temps à venir, le Docteur Bùi Thi Ngoc Trang, enseignante et ancienne directrice adjointe de l'Académie des fonctionnaires de Hô Chi Minh-Ville, a proposé qu'une attention particulière soit accordée à la création de conditions favorables permettant aux petites et moyennes entreprises manufacturières de participer à ce programme.

Développer divers canaux de vente

Parallèlement au renforcement de la coordination entre les unités de la ville et de la localité, il est nécessaire de lier le développement des produits OCOP au tourisme, y compris le tourisme communautaire. En outre, il faut protéger la valeur des produits OCOP dans la ville, en soulignant que l'une des limites actuelles du développement des produits OCOP repose sur le fait que de nombreux consommateurs et installations de production ne sont pas intéressés par ce programme, Bùi Thi Ngoc Trang a déclaré qu'il faudrait sensibiliser davantage sur ce programme.

Le Dr Nguyên Minh Nhut, chef du Comité culturel et social du Conseil populaire de la ville, a déclaré que les résultats de certaines études menées par diverses unités ont montré que seulement 35% des produits OCOP sont distribués via les supermarchés et les plateformes de commerce électronique tandis que 60% des usines de fabrication de produits OCOP ont connu des difficultés à améliorer les compétences des travailleurs, et 40% des ménages producteurs et des petites entreprises ont accès à des prêts bancaires préférentiels pour étendre leur échelle de production et améliorer la qualité des produits.

De ce fait, Nguyên Minh Nhut a déclaré que le potentiel de développement des produits OCOP dans la ville est énorme et qu'il est nécessaire de renforcer les liens régionaux dans l'approvisionnement en matières premières, les soutiens financiers et incitations fiscales pour les entreprises OCOP, en plus de promouvoir la marque et de développer les canaux de vente.

Pour les campagnes de promotion de l'OCOP, les médias numériques tels que les réseaux sociaux, les sites de commerce électronique et les plateformes de voyage en ligne doivent être utilisés. La ville peut coopérer avec les principales plateformes de commerce électronique pour construire des stands OCOP en ligne afin d'aider les produits à atteindre facilement les consommateurs à l'échelle nationale et internationale.

Texte et photo : Truong Giang/CVN