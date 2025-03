La Foire d'exposition du café et des produits OCOP à Dak Lak

La Foire d'exposition du café et des produits OCOP ( One Commune One Product - À chaque commune son produit), avec 435 stands de 180 unités nationales et étrangères présentant des spécialités, s’est ouvert le 9 mars à la ville de Buôn Ma Thuôt, province de Dak Lak (Hauts plateaux du Centre).

Photo : VNA/CVN

Ce salon rentre dans le cadre de la 9e édition du Festival du café de Buôn Ma Thuôt qui se tiend du 9 au 13 mars dans la ville éponyme ainsi que dans plusieurs autres localités de la province de Dak Lak.

S’exprimant lors de la cérémonie d'ouverture, le vice-président du Comité populaire provincial de Dak Lak, Truong Công Thai, a déclaré que Dak Lak est connue comme la "capitale du café" du Vietnam. La province possède la plus grande superficie de culture de café du pays. La production annuelle de café de la province s'élève en moyenne à plus de 535.000 tonnes Dak Lak est très fière de contribuer à affirmer la position du Vietnam sur la carte mondiale du café.

L’événement vise à promouvoir et à honorer la marque de café vietnamienne en général, le café de Dak Lak et Buôn Ma Thuôt en particulier, contribuant ainsi à faire de Buôn Ma Thuôt la «ville mondiale du café». C'est une opportunité pour les entreprises et les investisseurs de présenter des produits typiques du café et de l'OCOP ; de se rencontrer, d’échanger des expériences, d’élargir la coopération et de développer des liens.

Photo : TH/CVN

Il revêt également une importance majeure pour le développement durable de l’industrie du café vietnamienne. Parallèlement, les activités dans le cadre de cet événement sont également une opportunité pour les entreprises et les agriculteurs de mettre à jour les nouvelles tendances, d'appliquer la science et la technologie dans la production, vers un développement durable.

La province de Dak Lak appelle les entreprises et les investisseurs nationaux et internationaux à s'unir pour que le café ne soit pas seulement une boisson, un symbole culturel unique reliant les peuples du monde entier, mais aussi la fierté du Vietnam, a souligné Truong Công Thai.

VNA/CVN