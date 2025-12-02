Vietnam : le moteur économique du Sud capte davantage d’IDE à forte valeur ajoutée

La région économique du Sud du Vietnam s’impose comme l’un des pôles les plus dynamiques du pays en matière d’attraction d’investissements directs étrangers, portée par de nouveaux mécanismes incitatifs, une accélération des réformes administratives et l’intérêt croissant des groupes internationaux pour les industries de haute technologie.

>> Hô Chi Minh-Ville : une cité agréable à vivre, s’élevant dans une nouvelle ère

>> Des mesures pour achever le décaissement des investissements publics

>> Le Vietnam pourrait devenir un pôle logistique majeur en Asie

Photo : VNA/CVN

Selon le Département de l’investissement étranger, le Vietnam recense à ce jour plus de 44.000 projets d’IDE représentant plus de 525 milliards de dollars d’engagements cumulés, provenant de 153 pays et territoires, la République de Corée demeurant le premier investisseur, devant Singapour, le Japon et Taïwan (Chine).

Sur les dix premiers mois de 2025, les flux d’IDE nouveaux, ajustés ou sous forme d’acquisitions ont atteint 31,52 milliards de dollars, en hausse de 15,6%, tandis que les décaissements ont progressé de 8,8% pour s’établir à 21,3 milliards de dollars. Le commerce extérieur devrait pour sa part atteindre 850 milliards de dollars, confortant le Vietnam parmi les vingt premières économies commerciales mondiales.

Lors d’un récent colloque organisé à Hô Chi Minh-Ville, les autorités ont souligné la nécessité de privilégier désormais la qualité des investissements, la consolidation des liens interrégionaux et la transparence du climat d’affaires.

Le directeur adjoint de l’Agence de l’investissement étranger, Nguyên Anh Tuân, a rappelé que l’Australie figure parmi les partenaires présentant le plus fort potentiel, notamment dans les domaines de l’intelligence artificielle, des centres de données et de la recherche-développement. Il a appelé Austrade et les fonds australiens à approfondir leur coopération dans le projet de Centre financier international de Hô Chi Minh-Ville et à renforcer les connexions avec le Centre national d’innovation (NIC).

Singapour, acteur majeur du secteur logistique et du développement des zones industrielles, est également sollicité pour appuyer l’expansion de la chaîne d’approvisionnement régionale, en particulier à Dông Nai, grâce à un renforcement des liaisons maritimes, à l’adoption de solutions logistiques intelligentes et à la participation d’investisseurs d’infrastructures à la zone de libre-échange (FTZ) en cours de développement.

Pour les autorités locales, la FTZ de Bà Ria-Vung Tàu, désormais intégrée à Hô Chi Minh-Ville, constitue un levier stratégique. Dotée de mécanismes exceptionnels - attribution directe du foncier, procédures simplifiées pour les investisseurs, régime fiscal et incitations au plus haut niveau -, elle est appelée à devenir un moteur d’attraction de projets à forte valeur ajoutée. Cette orientation s’inscrit dans la dynamique créée par la résolution 222/2025/QH15 portant création du Centre financier international, considérée comme une étape clé pour aligner l’environnement financier vietnamien sur les standards internationaux.

L’intérêt des groupes étrangers confirme cette tendance. Coherent Vietnam, spécialisé dans les technologies optiques et les matériaux avancés, vient d’achever un investissement de 127 millions de dollars dans la zone industrielle de Nhon Trach 1. L’entreprise souligne le potentiel croissant du Sud-Vietnam dans les chaînes d’approvisionnement de haute technologie, tout en appelant à un renforcement des incitations à la R&D et des programmes de formation spécialisée.

Dans le secteur financier, Cathay United Bank estime que le Sud du Vietnam dispose d’un triptyque de croissance unique : Hô Chi Minh-Ville, centre financier et logistique majeur ; Dông Nai, pôle industriel regroupant près de 1.900 entreprises étrangères ; et Tây Ninh, en pleine montée en puissance avec un vaste réseau de zones industrielles et un projet de zone de haute technologie. Les perspectives sont, selon la banque, renforcées par les futures infrastructures structurantes, notamment l’aéroport international de Long Thành et le complexe portuaire Cai Mep-Thi Vai.

Les autorités comme les investisseurs s’accordent ainsi à considérer que la région sud-vietnamienne se trouve à l’aube d’un nouveau cycle d’IDE, marqué par une montée en gamme des projets, un approfondissement de l’intégration internationale et une diversification des secteurs stratégiques, de la haute technologie à la finance verte en passant par l’innovation numérique.

VNA/CVN



