Le Vietnam va augmenter ses importations d’électricité du Laos et de Chine

Le Vietnam prévoit d’importer entre 9.360 et 12.100 MW d’électricité du Laos et de Chine au cours des cinq prochaines années, soit plus de cinq fois les niveaux actuels, afin de répondre à une demande en forte croissance, le pays visant une croissance économique à deux chiffres.

Photo : Vo Rin/CVN

Actuellement, le Vietnam importe environ 1.600 MW d’électricité du Laos et 550 MW de Chine, ce qui représente près de 2,4% de sa capacité totale, a fait savoir Nguyên Manh Cuong, de l’Institut de l’énergie.

D’ici 2030, les importations d’électricité devraient représenter environ 4 à 5,1% de la capacité totale. Toutefois, les importations pourraient être augmentées plus tôt ou davantage encore pour répondre à la demande croissante dans le Nord du pays, a-t-il indiqué.

Les importations en provenance du Laos devraient atteindre 8.000 MW au cours des cinq prochaines années. Cette énergie serait acheminée via quatre lignes de 500 kV et huit lignes de 220 kV entre les deux pays.

Le Vietnam étudie également la possibilité d’importer 3.000 MW supplémentaires de Chine via les réseaux de transport de Lào Cai ou de Quang Ninh.

Nguyên Manh Cuong a déclaré que les importations ne devraient pas dépasser 10% de la capacité de pointe afin de garantir la sécurité du réseau.

Selon le Plan national amendé de développement de l’électricité pour la période 2021-2030, avec une vision jusqu’en 2050 (NPDP 8), la production et les importations totales d’électricité devraient atteindre entre 560,4 et 625 milliards de kWh d’ici 2030 pour répondre à la demande en électricité, dans le cadre d’une croissance annuelle moyenne du PIB de 10%.

On estime que le Vietnam aura besoin de 136,3 milliards de dollars d’investissements dans les infrastructures de production et de transport d’électricité d’ici 2030, et de 569,1 milliards de dollars supplémentaires d’ici 2050.

Le président du groupe Électricité du Vietnam (EVN), Dang Hoà An, a indiqué que le réseau électrique vietnamien a atteint une capacité de près de 90.000 MW, plaçant le pays au deuxième rang en Asie du Sud-Est et au 23e rang mondial.

Il a souligné que le système électrique vietnamien présente une structure complexe, avec une part croissante d’énergies renouvelables, ce qui rend les prévisions difficiles.

Pour relever ces défis, il convient de privilégier les solutions de stockage d’énergie, notamment les systèmes de stockage par batteries et les sources de production à démarrage rapide, a déclaré Dang Hoà An.

Par ailleurs, le Vietnam doit accélérer ses investissements dans le transport d’électricité à courant continu haute tension afin de permettre un transport d’électricité stable et sur de longues distances, moins dépendant des conditions météorologiques.

VNA/CVN