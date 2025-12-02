Netflix rehausse son offre pour Warner Bros Discovery

Netflix a soumis le 1 er décembre au conseil d'administration de Warner Bros Discovery une offre rehaussée pour le groupe américains de médias, selon l'agence Bloomberg, avec une composante majoritaire en numéraire.

Sollicités par l'AFP, ni Netflix ni Warner Bros Discovery (WBD) n'ont donné suite dans l'immédiat.

Selon plusieurs médias, la plateforme de streaming avait déjà présenté, mi-novembre, une première proposition, de même que le câblo-opérateur Comcast et la nouvelle entité Paramount Skydance, née du rachat du premier par le second, finalisé début août.

Warner Bros Discovery avait alors appelé ses prétendants à augmenter leurs offres durant un second tour, dont la date limite était fixée le 1er décembre.

Le groupe a indiqué, fin octobre, envisager la vente de la totalité du conglomérat ou de la seule entité Warner Bros, mais sans promettre d'aller au bout du processus.

WBD n'a ainsi pas écarté son projet initial, dévoilé en juin, de scission en deux parties, la première, appelée Warner Bros, regroupant les activités de streaming et les studios de production, la seconde, appelée Discovery Global, chapeautant notamment les chaînes câblées et internationales.

Paramount Skydance s'est, jusqu'ici, montré le plus volontaire dans ce dossier, envoyant au conseil de Warner Bros Discovery pas moins de quatre offres, avant une possible dernière mouture lundi 1er décembre.

Selon plusieurs médias, aucune offre n'aurait atteint, à ce jour, les 30 dollars par action espérés par le patron de Warner Bros Discovery, David Zaslav, qui valoriserait son groupe environ 74 milliards de dollars.

La bataille du streaming et la décroissance de la télévision traditionnelle entraînent des réorganisations stratégiques majeures chez les grands acteurs américains.

Pour rivaliser avec Netflix et Disney, les concurrents cherchent à s'unir pour se renforcer dans le streaming et améliorer leur rentabilité.

Selon le New York Post, des responsables de la Maison Blanche se seraient inquiétés de la possible acquisition de WBD par Netflix qui pourrait, selon eux, conférer à la plateforme vidéo une position dominante sur le marché américain des contenus.

"Le vainqueur va orienter la manière dont les plus gros films d'Hollywood sont distribués et comment les annonceurs s'y adaptent", a commenté, dans une note, Jeremy Goldman, analyste du cabinet Emarketer.

Lors d'un entretien au podcast "The Town", mis en ligne le 28 novembre, le réalisateur James Cameron ("Avatar" et "Titanic" notamment) s'est dit opposé à l'absorption de Warner Bros Discovery par Netflix, au motif que les dirigeants de ce dernier privilégient leur plateforme au détriment des salles de cinéma.

