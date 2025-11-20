Des mesures pour achever le décaissement des investissements publics

Au rythme actuel des travaux, le Vietnam doit débourser 406.601 milliards de dôngs supplémentaires (15,41 milliards de dollars) pour mener à bien son plan d’investissements publics annuel – une tâche ardue qui exige une action forte et décisive au cours des deux prochains mois.

>> Promouvoir l’efficacité des prêts préférentiels

>> Le Vietnam devient le principal pôle commercial de nouvelle génération de l’ASEAN

>> Le PM exhorte Thanh Hoa à exploiter le potentiel pour développer l'économie

Le ministère des Finances a indiqué qu’au 6 novembre, les décaissements d’investissement public s’élevaient à 495.460 milliards de dôngs, soit 54,9% de l’objectif fixé par le Premier ministre. Par rapport au 30 octobre, ce montant a augmenté de 18.763 milliards de dôngs, soit 2,1 points de pourcentage.

Photo : VNA/CVN

Les ministères et les agences centrales ont atteint un taux de décaissement moyen d’environ 47,2%, tandis que les collectivités locales ont enregistré une moyenne de 57,2%.

Hô Chi Minh-Ville (Sud) a décaissé 68.235 milliards de dôngs (56,7%), soit une hausse de 4,3 points de pourcentage par rapport à la semaine précédente. Véritable moteur économique du pays, la ville doit décaisser plus de 50.000 milliards de dôngs au cours des deux derniers mois de l’année.

Le directeur adjoint du Service des finances de Hô Chi Minh-Ville, Hoàng Vu Thanh, a reconnu l’ampleur du défi, mais a affirmé que la ville met en œuvre des solutions globales, notamment en accélérant les procédures de déblaiement des terrains pour les grands projets.

Dans le Nord, Hai Phong a enregistré des progrès notables, passant de 69,8% à 73,4%, avec des décaissements cumulés de plus de 26.354 milliards de dôngs. Ninh Binh reste en tête au niveau national avec un taux de 98,6%, soit plus de 28.407 milliards de dôngs au 6 novembre, achevant ainsi presque son plan annuel.

Le ministère des Finances a constaté que 29 ministères et agences centrales restent en deçà de la moyenne nationale. Certains gèrent d’importants volumes de capitaux, mais progressent lentement.

Au 6 novembre, le ministère de la Construction avait décaissé 35.763 milliards de dôngs (43,6%), tandis que le ministère de l’Agriculture et de l’Environnement avait atteint 9.110 milliards de dôngs (43,8%). Le ministère de la Santé reste à la traîne, avec seulement 13,2% de son budget de 7.242 milliards de dôngs décaissés.

Le ministère des Finances attribue ces retards à des causes à la fois subjectives et objectives, notamment une planification irréaliste, des ajustements de capitaux répétés et des obstacles persistants au déblaiement des sites, en particulier pour les projets de transport et de relogement.

Les pénuries d’approvisionnement, la faible capacité des maîtres d’ouvrage et des entreprises de construction, ainsi que les intempéries, notamment les récentes tempêtes et inondations, ont encore ralenti les progrès.

Afin d’atteindre l’objectif de décaissement annuel et de soutenir une croissance de 8,3 à 8,5%, le ministère a exhorté les ministères et les provinces à appliquer rigoureusement les directives gouvernementales. Parmi les principales recommandations figurent la suppression des obstacles procéduraux, la résolution des problèmes de libération des terrains, la garantie d’un approvisionnement stable en matériaux de construction et l’amélioration de la responsabilisation des maîtres d’ouvrage.

Phi Huong Nga, responsable de la division des statistiques de l’industrie et de la construction de l’Office national des statistiques, a souligné que le décaissement des fonds publics est essentiel pour atteindre l’objectif de croissance annuel de 8%. Elle a averti que la saison des tempêtes pourrait continuer à perturber la construction et le transport des matériaux.

Elle a appelé à une mise en œuvre plus rapide des projets en cours et nouvellement approuvés, à la priorité accordée aux travaux les plus essentiels et à l’établissement de calendriers d’avancement hebdomadaires et mensuels détaillés.

Les collectivités locales devraient réaffecter rapidement les fonds aux projets performants susceptibles d’être achevés rapidement, accélérer les indemnisations et le déblaiement des sites, et garantir un approvisionnement suffisant et en temps voulu en matériaux pour les projets, en particulier ceux d’importance nationale.

Lê Tiên Dung, directeur adjoint du Département du développement des infrastructures du ministère des Finances, a indiqué que huit groupes de travail gouvernementaux collaborent directement avec les ministères et les provinces afin d’identifier et de lever les obstacles.

Il a insisté sur la nécessité d’établir des calendriers de décaissement détaillés, un suivi hebdomadaire et mensuel des progrès, une accélération des procédures d’aide publique au développement (APD) et une mise à jour régulière de la base de données nationale sur les investissements publics. Il a averti que, sans la mise en œuvre concertée de ces mesures, atteindre l’objectif de décaissement à 100% pour 2025 restera extrêmement difficile.

VNA/CVN