Vietnam - Laos : une foire de promotion du commerce pour dynamiser la coopération économique et de défense

L'événement, qui réunit de hauts représentants des ministères de la Défense des deux pays, s'étend sur 7 000 m² et comprend 150 stands représentant plus de 70 entreprises. Il offre une plateforme privilégiée, notamment pour les entreprises de l'Armée, afin de nouer des partenariats commerciaux et d'explorer le marché de l'ASEAN. Le colonel Phan Duong Minh (Vietnam) et le général de division Keosouvanh Phangphilavong (Laos) ont souligné l'importance stratégique de cette foire pour consolider la coopération en matière de défense et la confiance mutuelle, particulièrement à l'approche du 50e anniversaire de la Fête nationale du Laos. Parmi les exposants, le groupe vietnamien Vinaseed présente ses produits agricoles phares, dont la variété de maïs hybride LVN10, très prisée au Laos. En marge de l'exposition, qui se clôturera le 23 novembre, le comité d'organisation a également remis des dons aux familles de vétérans et fourni des équipements informatiques au ministère lao de la Défense.

VNA/CVN