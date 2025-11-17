Les exportations de café vietnamien en 2025 pourraient dépasser les 8 milliards de dollars, un record historique

>> Le café vietnamien franchit un cap historique à l’export

>> Exportation de café vietnamien : un record historique à 8,4 milliards de dollars





Selon les chiffres publiés par le ministère de l'Agriculture et de l'Environnement, les exportations de café ont atteint 71900 tonnes en octobre 2025, générant 403,5 millions de dollars. Sur les dix premiers mois de l'année, le volume total des exportations s'est élevé à 1,3 million de tonnes, pour un chiffre d'affaires cumulé de 7,41 milliards de dollars, marquant une croissance exceptionnelle de 61,8% en valeur par rapport à la même période de l'année précédente. Le prix moyen à l'exportation a également connu une hausse significative, atteignant 5.653 dollars la tonne, soit une augmentation de 42,5%. Certains marchés ont affiché une performance spectaculaire, à l'instar du Mexique, dont la valeur des importations de café vietnamien a été multipliée par 34,7. L’Association vietnamienne du café et du cacao (VICOFA) explique cette performance exceptionnelle par trois leviers majeurs : une exigence constante en matière de qualité, le développement accéléré de la transformation profonde et une stratégie ambitieuse d’expansion des marchés à long terme. Les résultats de 2025 sont le reflet d'un écosystème de production responsable et intégré, s'étendant des zones de matières premières à la transformation. Cette approche a consolidé la position du café vietnamien sur la scène mondiale, mais a également posé les fondations d'une croissance durable pour les années à venir.

VNA/CVN