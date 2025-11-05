Condoléances pour le décès d'un ancien dirigeant de la RPDC

Le président vietnamien a envoyé un message de condoléances pour le décès d'un ancien dirigeant de la République populaire démocratique de Corée.

>> RPDC : décès à 97 ans de l'ancien haut responsable Kim Yong Nam

À la nouvelle du décès de Kim Yong Nam, ancien président du Comité permanent de l'Assemblée populaire suprême (APS) de la République populaire démocratique de Corée (RPDC), le président de la République, Luong Cuong, a adressé, le 5 novembre, un message de condoléances au secrétaire général du Parti du travail de Corée et président de la Commission des affaires d'État de la RPDC, Kim Jong Un, ainsi qu'à la famille du défunt.

VNA/CVN