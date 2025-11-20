Les paiements sans espèces atteignent 260 billiards de dôngs en neuf mois

Ces informations ont été présentées lors du séminaire intitulé "Paiement par QR Code : Transparence et expérience illimitée", organisé le 19 novembre par le Département des paiements de la Banque d’État du Vietnam (BEV) et la National Payment Corporation of Vietnam (NAPAS). Le gouverneur adjoint de la BEV, Pham Tiên Dung, a souligné que le succès du développement du QR Code au Vietnam repose sur trois facteurs : la politique cohérente du gouvernement et de la BEV en faveur des paiements sans espèces, l’adoption d’une norme QR ayant levé les barrières interbancaires, et l’accueil favorable du marché. Selon le Département des paiements, les paiements via Internet ont enregistré plus de 3,4 milliards de transactions, totalisant plus de 76 billiards de dôngs, et les transactions via téléphone mobile ont atteint près de 12 milliards, cumulant plus de 64 billiards de dôngs. Le paiement par QR Code a représenté plus de 337 millions de transactions, pour un montant total de 288.000 milliards de dôngs. La NAPAS a traité plus de 8,3 milliards de transactions à fin septembre 2025.Bien que le code QR soit largement utilisé, l’usage de codes QR personnels présente certains risques. Les autorités prévoient ainsi de renforcer la transition vers le QR Pay et d’élargir la coopération transfrontalière avec plusieurs pays asiatiques.

VNA/CVN