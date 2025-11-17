Une compagnie aérienne sud-coréenne ouvre une ligne directe vers Nha Trang

>> Une compagnie aérienne sud-coréenne ouvre trois nouvelles lignes vers le Vietnam

>> Vietnam Airlines inaugure une ligne directe reliant Hanoï à Jakarta

>> Le Vietnam et Israël accélèrent le lancement d’une liaison aérienne directe

Ce premier vol, opéré le 14 novembre, a affiché un taux de remplissage exceptionnel de 99%, reflétant un engouement massif des voyageurs originaires du centre de la République de Corée pour cette destination balnéaire prisée. Desservie quotidiennement, cette ligne opère comme suit : le vol aller décolle de Cheongju à 19h30 pour atterrir à l’aéroport international de Cam Ranh (province de Khánh Hòa) à 22h30, heure locale. Le retour quitte Cam Ranh à 23h30 et arrive à Cheongju le lendemain à 06h20. Aero K précise que Nha Trang est la deuxième destination vietnamienne desservie par la compagnie, après Da Nang. La compagnie a récemment étendu son réseau de routes vers le Japon, Taïwan (Chine) et l'Asie du Sud-Est, renforçant ainsi sa connectivité internationale pour la région centrale de la République de Corée. La stratégie d'expansion vers l'Asie du Sud-Est se poursuit activement. La compagnie opère actuellement des vols vers Clark, aux Philippines, et prévoit d'ouvrir une ligne vers Cebu le 30 décembre prochain. Aero K (RF) a été fondée en République de Corée en 2016, son nom étant une inversion du mot "Korea" (Corée). Actuellement, la compagnie opère des vols vers le Vietnam, la Mongolie, le Japon, Taïwan (Chine) et les Philippines.

VNA/CVN