Condoléances pour le décès de l'ancien PM japonais Murayama Tomiichi

Le Premier ministre (PM) Pham Minh Chinh a adressé ses condoléances à la suite du décès de l’ancien Premier ministre japonais Murayama Tomiichi. Le vice-Premier ministre Bùi Thanh Son s’est rendu à l’ambassade du Japon au Vietnam pour lui rendre hommage et signer le registre.

À la nouvelle du décès de l'ancien Premier ministre japonais Murayama Tomiichi à l'âge de 101 ans, le Premier ministre Pham Minh Chinh a adressé un message de condoléances.

Le même jour, au nom du gouvernement, le vice-Premier ministre Bùi Thanh Son s'est rendu à l'ambassade du Japon au Vietnam pour signer le registre de condoléances et rendre hommage à l'ancien Premier ministre japonais Murayama Tomiichi.

VNA/CVN