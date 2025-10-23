Condoléances pour le décès de l'ancien PM japonais Murayama Tomiichi

>> Le président vietnamien attristé par le décès de l’ex-président zambien Edgar Lungu
>> Message de condoléances du Vietnam suite à la fusillade en Autriche
>> Le Premier ministre présente ses condoléances suite au décès d'un vice-Premier ministre cubain
À la nouvelle du décès de l'ancien Premier ministre japonais Murayama Tomiichi à l'âge de 101 ans, le Premier ministre Pham Minh Chinh a adressé un message de condoléances.
Le même jour, au nom du gouvernement, le vice-Premier ministre Bùi Thanh Son s'est rendu à l'ambassade du Japon au Vietnam pour signer le registre de condoléances et rendre hommage à l'ancien Premier ministre japonais Murayama Tomiichi.
VNA/CVN