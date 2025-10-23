icon search
mask
Brefs / Vietnam
Condoléances pour le décès de l'ancien PM japonais Murayama Tomiichi

Le Premier ministre (PM) Pham Minh Chinh a adressé ses condoléances à la suite du décès de l’ancien Premier ministre japonais Murayama Tomiichi. Le vice-Premier ministre Bùi Thanh Son s’est rendu à l’ambassade du Japon au Vietnam pour lui rendre hommage et signer le registre.

>> Le président vietnamien attristé par le décès de l’ex-président zambien Edgar Lungu

>> Message de condoléances du Vietnam suite à la fusillade en Autriche

>> Le Premier ministre présente ses condoléances suite au décès d'un vice-Premier ministre cubain

À la nouvelle du décès de l'ancien Premier ministre japonais Murayama Tomiichi à l'âge de 101 ans, le Premier ministre Pham Minh Chinh a adressé un message de condoléances.

Le même jour, au nom du gouvernement, le vice-Premier ministre Bùi Thanh Son s'est rendu à l'ambassade du Japon au Vietnam pour signer le registre de condoléances et rendre hommage à l'ancien Premier ministre japonais Murayama Tomiichi.

VNA/CVN

#Condoléances #décès #ancien PM japonais #Murayama Tomiichi

Autres articles

Rédactrice en chef : Nguyễn Hồng Nga

Adresse : 79, rue Ly Thuong Kiêt, Hanoï, Vietnam

Permis de publication : 25/GP-BTTTT

Tél : (+84) 24 38 25 20 96

E-mail : courrier@vnanet.vn, courrier.cvn@gmail.com

back to top