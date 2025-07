Ninh Binh

Vietnam - Laos : expériences dans le développement de l'économie du patrimoine

Dans son discours d'ouverture, le Professeur Nguyên Xuân Thang, directeur de l'Académie nationale de politique Hô Chi Minh et également président du Conseil théorique central, a souligné l'importance de cet événement, qui contribue à approfondir les questions théoriques et pratiques liées au développement de l'économie du patrimoine au Vietnam et au Laos.

Le Vietnam et le Laos reconnaissent tous deux le rôle essentiel des patrimoines culturel et naturel dans le développement rapide et durable du pays. Les deux parties et les deux États ont adopté de nombreuses politiques et orientations spécifiques pour développer l'économie du patrimoine, en accordant une attention particulière à la promotion des industries culturelles, au développement du tourisme durable, à la protection de l'environnement et à l'exploitation rationnelle des ressources.

Nguyên Xuân Thang a appelé les participants à discuter du renforcement de la gouvernance publique sur le développement de l'économie patrimoniale, de l'investissement ciblé, de l'application des technologies numériques, du développement de produits et services touristiques, culturels associés au patrimoine, de la formation des ressources humaines et de la coopération bilatérale et multilatérale en ce domaine.

Le Dr Koong-Keo Xaysongkham, président de l'Institut national des sciences économiques et sociales du Laos, a noté que le tourisme est devenu un secteur important, contribuant à stimuler la croissance économique, à réduire la pauvreté, à créer des emplois et à augmenter les revenus des habitants. Chaque année, le pays accueille plus de 4,5 millions de visiteurs étrangers, générant un chiffre d'affaires de plus d'un milliard de dollars. Toutefois, il a également relevé des défis persistants, notamment le manque de ressources humaines qualifiées et la difficulté de concilier la préservation du patrimoine avec le développement.

Près de 40 interventions ont été présentées lors de la conférence organisé par l'Académie nationale de politique Hô Chi Minh, l'Académie des sciences sociales du Vietnam, l'Académie nationale de politique et d'administration publique du Laos et l'Institut national des sciences économiques et sociales du Laos.

