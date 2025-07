Vietnam - Laos : coopération renforcée en matière de sécurité

Dans l’après-midi du 30 juillet, à l’occasion de sa mission au Laos, le général Luong Tam Quang, membre du Bureau politique et ministre de la Police du Vietnam, a rendu une visite de courtoisie auprès de Bounthong Chitmani, membre du Bureau politique, permanent du Secrétariat et vice-président du Laos.

Bounthong Chitmani a affirmé que cette visite du ministre vietnamien contribuait de manière significative au renforcement des relations bilatérales entre les deux pays, en général, et entre leurs ministères de la Sécurité publique, en particulier. Il a exprimé le souhait de voir les deux ministères intensifier la lutte contre la criminalité transnationale, la traite des êtres humains, le trafic de drogue, la cybercriminalité, ainsi que la coopération dans la formation des ressources humaines.

Photo: VNA/CVN

Luong Tam Quang a souligné que la coopération en matière de sécurité demeurait un pilier important des relations entre le Vietnam et le Laos, rappelant que les unités spécialisées des deux ministères avaient coopéré avec succès dans le démantèlement de plusieurs réseaux criminels liés au trafic de drogue, à la traite des personnes et à la cybercriminalité.

Il a également affirmé que les projets d’aide offerts par le ministère vietnamien à son homologue lao visaientnt à concrétiser l’amitié spéciale et la coopération étroite entre les deux pays.

Le même jour, le ministre Luong Tam Quang et son homologue lao, Vilay Lakhamphong, ont assisté à l’inauguration du Centre de désintoxication de la province de Vientiane, au nord du Laos, ainsi qu’au lancement du Système de gestion de la population et de l’identité citoyenne dans la capitale Vientiane.

Le Centre de désintoxication de la province de Vientiane est conçu pour accueillir jusqu’à 500 patients et offre un espace de travail à 70 agents. Le ministre Vilay Lakhamphong a déclaré que ce centre constituerait un modèle exemplaire en matière de soutien aux toxicomanes et un symbole vivant de la coopération globale entre le Laos et le Vietnam.

Photo: VNA/CVN

Lors du lancement du Système de gestion de la population et de l’identité citoyenne, le ministre Luong Tam Quang a reconnu qu’il ne s’agissait que du début du succès, et que de nombreuses étapes restaient à franchir.

Lors des cérémonies d’inauguration et de lancement, le ministre de la Sécurité publique du Laos a remis des distinctions aux collectifs ayant excellé dans ces deux projets. À cette occasion, le ministère vietnamien a également offert plusieurs équipements opérationnels, notamment à la police opérant dans les zones frontalières avec le Vietnam.

VNA/CVN