Bach Long Vi, nouvelle dynamique d’un avant-poste maritime vietnamien

Située dans le golfe du Bac Bô, Bach Long Vi est l’île la plus éloignée du littoral vietnamien, jouant un rôle de première ligne en matière d’économie, de défense et de sécurité. Selon Bùi Trung Tiên, secrétaire du Comité du Parti de la zone, la période 2025-2030 marque le passage du statut de district insulaire à celui de zone spéciale, offrant de nouvelles opportunités de développement.

Cette zone possède une position stratégique majeure en matière de défense et de développement de l’économie maritime, et figure parmi les huit plus grands lieux de pêche du golfe du Bac Bô. Le Parti, l’État et les autorités municipales lui accordent une attention particulière. Avec la détermination des autorités et de la population, la zone entame une nouvelle phase de développement avec confiance.

Selon Bùi Trung Tiên, la période 2025–2030 est cruciale pour transformer Bach Long Vi en centre économique maritime, de défense et de développement durable dans le Nord du Vietnam. Les autorités locales s’attachent à renforcer le système politique, à soutenir les pêcheurs dans leurs activités en mer, à développer les services logistiques de pêche, de sauvetage en mer et de tourisme insulaire...

La zone donne la priorité au développement d’infrastructures portuaires et de zones d’ancrage sûres pour les bateaux de pêche, tout en augmentant la fréquence des liaisons maritimes avec le continent. Elle s’efforce de gérer efficacement les ressources naturelles, de protéger l’environnement et la biodiversité, et de renforcer la résilience face aux catastrophes naturelles et au changement climatique.

Bach Long Vi, symbole de l’ambition maritime de Hai Phong

La culture est développée parallèlement à l’économie ; l’éducation, la santé et la protection sociale sont renforcées, dans l’objectif que personne ne soit laissé de côté. Le développement économique, culturel, social et environnemental est intégré à la garantie de la sécurité et de la défense nationale.

D’ici 2030, Bach Long Vi vise une production économique totale estimée à 502,73 milliards de dôngs, avec une croissance annuelle moyenne de 4,76%. L’économie se structurera autour du commerce - services, de l’industrie - construction, et de l’agriculture - pêche. Le nombre de visiteurs devrait atteindre 20.000 personnes, avec une couverture santé de 100 %.

"Bach Long Vi n’est plus seulement une marque de souveraineté au milieu de l’océan, mais aussi un symbole de l’ambition maritime de Hai Phong. Grâce à son nouveau statut, l’île se transforme progressivement d’un avant-poste défensif en moteur du développement maritime, de la défense et de la conservation de l’écosystème", a déclaré Bùi Trung Tiên.

