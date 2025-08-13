Vietnam - Laos : partage d'expériences de réforme des entreprises publiques

Le Premier ministre Pham Minh Chinh a reçu le 13 août à Hanoï une délégation de la Commission centrale de réforme des entreprises publiques du Parti populaire révolutionnaire lao, conduite par Saleumxay Kommasith, membre du Bureau politique, vice-Premier ministre et chef de ladite Commission, en visite de travail au Vietnam.

>> Vietnam - Laos : deux parcs nationaux, une extension transfrontalière classée

>> Vietnam - Laos : renforcer leur coopération commerciale, énergétique et logistique

>> Le Vietnam et le Laos continuent de renforcer leur coopération militaire

Photo : VNA/CVN

Le chef du gouvernement vietnamien a salué la coopération bilatérale dans de nombreux domaines, en particulier l'échange d'expériences sur la réforme des entreprises publiques - un secteur stratégique pour le développement économique durable de chaque pays - contribuant à renforcer les relations grandioses, la solidarité spéciale et la coopération intégrale Vietnam - Laos.

Il a chaleureusement félicité le Laos pour ses acquis en matière de stabilité politique et sociale, de défense et de sécurité nationales, ainsi que de développement économique, affirmant que le Vietnam donne la priorité absolue aux relations entre le Vietnam et le Laos. Il a transmis les salutations des plus hauts dirigeants vietnamiens à leurs homologues lao.

Pilier de l'économie nationale

Partageant l'expérience vietnamienne, le Premier ministre Pham Minh Chinh a souligné que le pays considère toujours les entreprises publiques comme l'un des piliers importants de l'économie nationale. Le Vietnam a mené des réformes vigoureuses pour assurer leur efficacité, leur transparence, leur conformité aux mécanismes de marché et la prévention de la corruption et de la négativité.

Il a également partagé des expériences en matière de gouvernance d'entreprise moderne, de décentralisation du pouvoir vers les entreprises publiques, d'application des technologies de l'information, de transformation numérique dans la gestion et la direction, de promotion de l'innovation pour améliorer la compétitivité, en particulier la promotion du facteur humain pour assurer le succès des entreprises publiques.

Le Vietnam est prêt à partager ses expériences en matière de réforme et de restructuration des entreprises publiques, à présenter son cadre juridique, ses processus de gestion, ses méthodes de mobilisation des capitaux et de gestion des investissements. Il a proposé d'instaurer un mécanisme d'échanges réguliers entre organes compétents, notamment le partage d'expériences pratiques au sein des grandes sociétés et groupes publics vietnamiens.

Photo : VNA/CVN

Pour sa part, le vice-Premier ministre lao Saleumxay Kommasith a exprimé sa gratitude pour l'aide précieuse et sincère que le Vietnam a accordée au Laos tant durant la lutte pour la libération nationale que dans la construction et le développement actuels du pays.

Il a informé le Premier ministre des résultats de ses entretiens avec des dirigeants vietnamiens, estimant que les échanges avaient été approfondis et fructueux.

Il a hautement apprécié les expériences de réforme et les modèles de fonctionnement des entreprises publiques vietnamiennes, les considérant comme des leçons précieuses. Il a affirmé que, dans son processus de construction d’une économie indépendante et autonome, le Laos souhaite continuer à coopérer étroitement et à s’inspirer des expériences vietnamiennes, notamment en matière de gestion, de développement et de gouvernance innovante des entreprises publiques, en vue d’édifier une économie lao efficace et durable.

VNA/CVN