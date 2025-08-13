Lettre de félicitations à l’occasion du 75e anniversaire du Front lao pour l’édification nationale

À l'occasion du 75 e anniversaire de la fondation du Front lao pour l'édification nationale (13 août), Dô Van Chiên, président du Comité central du Front de la Patrie du Vietnam (FPV), a adressé une lettre de félicitations à Sinlavong Khoutphaythoune.

>> Vietnam - Laos : coopération renforcée en matière de sécurité

>> Vietnam - Laos : renforcer leur coopération commerciale, énergétique et logistique

>> Le Vietnam et le Laos continuent de renforcer leur coopération militaire

Photo : VNA/CVN

À l’occasion du 75e anniversaire de la fondation du Front lao pour l’édification nationale (13 août), Dô Van Chiên, membre du Bureau politique, secrétaire du Comité central du Parti communiste du Vietnam (PCV) et président du Comité central du Front de la Patrie du Vietnam (FPV), a adressé une lettre de félicitations à Sinlavong Khoutphaythoune, membre du Bureau politique du Parti populaire révolutionnaire lao (PPRL) et président du Comité central du Front lao pour l’édification nationale (FLEN).

Dans sa lettre, Dô Van Chiên a transmis, au nom du Comité central du FPV, ses salutations respectueuses et ses plus chaleureuses félicitations à Sinlavong Khoutphaythoune ainsi qu’à l’ensemble des dirigeants et cadres du FLEN.

Il a exprimé sa grande satisfaction devant les succès remarquables obtenus par le peuple lao au cours des 75 dernières années, sous la direction clairvoyante du PPRL et grâce à la solidarité ainsi qu’à la grande union nationale consolidée par le FLEN.

La lettre a également mis en exergue la coopération étroite entre le FPV et le FLEN dans la mise en œuvre efficace de leur accord de coopération bilatéral et du mémorandum d’accord sur le programme de coopération entre les Fronts du Cambodge, du Laos et du Vietnam. Cette collaboration contribue activement au renforcement des relations fidèles, de la solidarité et de l’amitié spéciale entre les deux Partis, les deux États et les deux peuples.

Le FPV s’est déclaré convaincu que le FLEN et le peuple lao continueraient à remporter de nouveaux succès, encore plus importants, dans la mise en œuvre de la résolution du XIe Congrès national du PPRL, ainsi que dans l’édification d’un Laos pacifique, indépendant, démocratique, unifié et prospère, orienté vers le socialisme.

En conclusion, Dô Van Chiên a adressé ses vœux de santé, de bonheur et de succès à Sinlavong Khoutphaythoune et à l’ensemble des dirigeants et cadres du FLEN dans l’accomplissement des nobles missions qui leur ont été confiées par le Parti et le peuple lao, tout en souhaitant que l’amitié spéciale Vietnam - Laos reste à jamais durable et solide.

VNA/CVN