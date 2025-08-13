Le dirigeant Tô Lâm assiste à l’inauguration du consulat général du Vietnam à Busan

Dans le cadre de sa visite d’État en République de Corée, le 13 août à midi, le secrétaire général du Parti communiste du Viet Nam (PCV), Tô Lâm, et son épouse Ngô Phuong Ly, accompagnés d’une délégation vietnamienne de haut niveau, ont assisté à la cérémonie d’inauguration du consulat général du Vietnam à Busan, ainsi qu’à la célébration du 30ᵉ anniversaire de l’établissement des relations d’amitié et de coopération entre Hô Chi Minh-Ville et Busan.

Lors de la cérémonie, la consule générale du Vietnam à Busan, Doàn Phuong Lan, a souligné que Busan abritait une importante communauté vietnamienne, de plus en plus intégrée à la société locale et contribuant activement au développement de la ville. L’ouverture de cette représentation diplomatique illustre l’attention particulière du Parti et de l’État vietnamiens envers leurs ressortissants vivant, étudiant et travaillant au Sud de la République de Corée.

Photo : VNA/CVN

Elle a affirmé sa volonté de faire du consulat général un véritable pont de coopération, contribuant à porter le partenariat stratégique intégral Vietnam - République de Corée à une nouvelle hauteur, au bénéfice et à la prospérité des deux peuples.

De son côté, le maire de Busan, Park Hyeong Jun, a salué la création du consulat général du Vietnam comme un lien solide pour renforcer la coopération axée sur divers domaines tels que l’économie, la culture et les échanges entre les peuples. Il s’est dit convaincu que cette ouverture créera de nouvelles dynamiques et élargira les espaces de coopération amicale entre les deux villes.

À cette occasion, le vice-Premier ministre et ministre des Affaires étrangères, Bui Thanh Son, a remis l’Insigne "Pour la cause de la diplomatie" à Park Soo Kwan, ancien consul général d'honeur du Vietnam à Busan.

Par la suite, le secrétaire général Tô Lâm, son épouse et sa suite, ainsi que des dirigeants de Busan et des représentants du gouvernement sud-coréen, ont assisté à la cérémonie marquant le 30ᵉ anniversaire de l’établissement des relations de coopération et d’amitié Hô Chi Minh-Ville - Busan, coorganisée par le Comité populaire de Hô Chi Minh-Ville et la municipalité de Busan.

Photo : VNA/CVN

Prenant la parole à cette occasion, le chef du PCV a affirmé que cet anniversaire illustrait l'approfondissement des relations bilatérales et affirmait le rôle essentiel de la coopération décentralisée dans les liens substantiels entre les deux pays. L’ouverture du Consulat général à Busan témoigne de l’importance accordée par le Vietnam à la ville, non seulement dans ses relations avec Hô Chi Minh-Ville, mais aussi avec d’autres localités vietnamiennes.

Il a souligné que Busan et Hô Chi Minh-Ville, toutes deux centres économiques majeurs et pôles d’innovation de premier plan, disposaient de conditions favorables pour intensifier leur coopération et leur développement commun.

Enfin, le dirigeant vietnamien a exprimé le souhait que Busan étende, à l’avenir, ses partenariats avec de nombreuses autres localités vietnamiennes.

