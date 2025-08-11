Le Vietnam et le Laos continuent de renforcer leur coopération militaire

Le général de division Vongsone Inpanphim, vice-ministre de la Défense et président du Département général de la politique de l’Armée populaire lao (APL), et son épouse effectuent du 10 au 14 août une visite officielle au Vietnam, à l’invitation du général d’armée Trinh Van Quyêt, président du Département général de la politique de l’Armée populaire du Vietnam (APV).

Lors de leurs entretiens, qui ont suivi une cérémonie de bienvenue, le 11 août, les deux parties ont échangé leurs points de vue sur la situation mondiale et régionale, ainsi que sur l’état actuel des forces armées de chaque pays.

Concernant la question de la Mer Orientale, le Vietnam a réaffirmé sa position constante de résolution pacifique de tous les différends, conformément au droit international, notamment à la Convention des Nations unies sur le droit de la mer de 1982 (CNUDM).

Le Vietnam a souligné l’importance de la mise en œuvre intégrale et effective de la Déclaration sur la conduite des parties en Mer Orientale (DOC) et a appelé à la conclusion et à la signature rapides d’un Code de conduite en Mer Orientale (COC) efficace et substantiel, conforme au droit international.

Le général d’armée Trinh Van Quyêt a souligné que le Parti, l’État, les forces armées et le peuple vietnamiens gardent toujours à l’esprit le soutien important, précieux, sincère et efficace que le Parti, l’État, les forces armées et le peuple lao ont apporté au Vietnam, tant lors de la lutte passée pour l’indépendance nationale que dans l’œuvre actuel d’édification et de défense nationales.

En toutes circonstances, le Vietnam attache toujours une grande importance à la préservation et au renforcement continu de sa grande amitié, de sa solidarité spéciale et de ses relations loyales et fidèles avec le Laos, a-t-il déclaré.

En matière de coopération en matière de défense, sur la base d’accords et de documents signés, les deux parties ont activement et proactivement mis en œuvre divers domaines de coopération bilatérale, obtenant des résultats tangibles.

Elles ont étroitement coordonné leurs efforts en matière de communication et de sensibilisation à la grande amitié et à la solidarité spéciale qui unissent les deux Partis, les États, les forces armées et les peuples du Vietnam et du Laos, et ont accordé la priorité à l’échange de délégations de haut niveau et de tous niveaux.

Les deux parties ont convenu de continuer à se concentrer sur des domaines clés de coopération, notamment l’intensification des réunions et des échanges de haut niveau ; la poursuite des efforts de communication ; le renforcement de la collaboration dans les domaines du journalisme et de la gestion des réseaux sociaux par le partage d’expériences, la formation, le développement professionnel et l’échange d’experts.

Elles se sont également engagées à promouvoir activement les échanges et les visites de délégations, et à exploiter pleinement les mécanismes et modèles de coopération existants, tels que les échanges de jeunes officiers, les échanges de femmes militaires, les programmes de jumelage militaro-civil et les conférences annuelles entre les régions militaires, les forces armées et les forces de protection des frontières des deux pays.

Davantage d’efforts seront déployés pour rechercher et rapatrier les dépouilles des soldats volontaires et des experts vietnamiens qui ont sacrifié leur vie au Laos pendant la guerre ; et d’organiser avec succès la réunion annuelle des ministres de la Défense du Vietnam, du Laos et du Cambodge au Laos plus tard cette année.

