Le chef du Parti et son épouse concluent avec succès leur visite d’État en R. de Corée

Le secrétaire général du Parti communiste du Vietnam (PCV), Tô Lâm, et son épouse Ngô Phuong Ly, accompagnés d’une délégation vietnamienne de haut niveau, ont quitté la ville de Busan dans l’après-midi du 13 août (heure locale) pour retourner au Vietnam, clôturant avec succès leur visite d’État en République de Corée du 10 au 13 août, à l’invitation du président sud-coréen Lee Jae Myung et de son épouse.

En République de Corée, le secrétaire général Tô Lâm s’est entretenu avec le président Lee Jae Myung, a assisté à la cérémonie de signature de documents de coopération, participé à une rencontre avec la presse, et a eu des entrevues avec le Premier ministre et le président de l’Assemblée nationale de la République de Corée.

Il a rencontré le Réseau d’innovation vietnamien ainsi que des experts vietnamiens en République de Corée, des amis sud-coréens, le Groupe des parlementaires d’amitié République de Corée – Vietnam, le personnel de l’ambassade du Vietnam et la communauté vietnamienne dans ce pays. Il a également pris part à l’inauguration d’un monument dédié au Président Hô Chi Minh.

Tô Lâm et le Premier ministre sud-coréen Kim Min Seok ont co-présidé le Forum économique Vietnam - République de Corée placé sous le thème «Coopération pour le développement des chaînes de production dans la nouvelle ère», et a assisté à la signature de multiples accords de coopération entre ministères, secteurs et localités vietnamiennes et leurs partenaires sud-coréens, couvrant l’énergie, l’industrie, les infrastructures numériques, la transformation numérique, les chaînes d’approvisionnement, la finance, la banque, les services, le tourisme et la formation de ressources humaines de haute qualité.

Le dirigeant vietnamien a également prononcé un discours à l’Université Yonsei. À cette occasion, le président de l’université, le professeur Yoon Dong Sup, lui a décerné un doctorat honoris causa.

Dans le cadre de sa visite, Tô Lâm et sa suite se sont rendus à la ville portuaire de Busan, deuxième centre économique de la République de Corée où il a rencontré l’ancien consul honoraire du Vietnam, Park Soon Kwan, et le maire Park Heong Jun. Il a assisté à l’inauguration du Consulat général du Vietnam à Busan et à la célébration du 30ᵉ anniversaire de l’établissement des relations d’amitié et de coopération Hô Chi Minh-Ville - Busan.

Lors de cette visite, les dirigeants des deux pays ont publié une déclaration commune décrivant les domaines clés dans lesquels les deux parties devraient renforcer leur coopération pour approfondir le partenariat stratégique global.

Elles ont identifié les domaines prioritaires : consolidation de la confiance politique, intensification de la coopération en diplomatie, défense et sécurité ; renforcement des échanges économiques, commerciaux, d’investissement, scientifiques et technologiques ; coopération accrue dans le travail, la santé, l’éducation ; promotion du développement durable, de la réponse au changement climatique, de l’agriculture et des infrastructures ; efforts conjoints pour atteindre la neutralité carbone d’ici 2050 ; gestion durable des ressources forestières et hydriques ; et renforcement des échanges culturels, sportifs, touristiques et médiatiques.

Les deux parties ont également convenu de coordonner étroitement leurs actions au sein des forums internationaux et régionaux, et de participer activement aux efforts communs pour relever les défis de sécurité traditionnels et non traditionnels.

