Le chef du Parti rencontre l’ancien consul honoraire du Vietnam à Busan

À Busan en République de Corée, le secrétaire général du Parti communiste du Vietnam, Tô Lâm, a rencontré mercredi matin 13 août l’ancien consul honoraire du Vietnam à Busan, Park Soo Kwan, un véritable ami du peuple vietnamien.

Photo : VNA/CVN

Le secrétaire général du Parti communiste du Vietnam (PCV), Tô Lâm, accompagné de son épouse et d’une délégation vietnamienne de haut niveau, a quitté Séoul mercredi matin 13 août pour se rendre à Busan, poursuivant ainsi sa visite d’État en République de Corée.

Dès son arrivée à Busan, le secrétaire général du PCV a rencontré l’ancien consul honoraire du Vietnam à Busan, Park Soo Kwan, un ami sincère du peuple vietnamien.

Lors de la rencontre, le leader du PCV a salué les progrès impressionnants de Busan, qui reflètent la vision et la détermination de ses dirigeants et habitants à faire de Busan un modèle régional.

Il a souligné que, grâce aux efforts conjoints des deux États et des populations des deux pays, et au soutien actif d’hommes d’affaires sud-coréens tels que Park Soo Kwan, la coopération Vietnam - République de Corée, notamment dans le domaine économique, s’était considérablement renforcée. Les deux pays demeurent des partenaires importants l’un de l’autre, avec des échanges dynamiques.

Il a indiqué que, dans le but de renforcer la présence diplomatique du Vietnam dans le sud de la République de Corée et de répondre aux besoins croissants de la communauté vietnamienne ainsi que des partenaires locaux, le ministère vietnamien des Affaires étrangères avait décidé d’établir un consulat général du Vietnam à Busan.

Photo : Thông Nhât/VNA/CVN

Afin d’assurer le bon déploiement et le fonctionnement efficace de ce consulat général, le dirigeant vietnamien a exprimé le souhait de voir Park Soo Kwan continuer à accorder son attention, à apporter son soutien et à créer les conditions les plus favorables possibles à son activité.

De son côté, Park Soo Kwan a exprimé sa confiance dans la vision et le style de leadership du secrétaire général du PCV pour le développement futur du Vietnam.

Il a partagé la satisfaction de Busan d’accueillir l’ouverture du futur consulat général ainsi que la cérémonie marquant les 30 ans de coopération entre Busan et Hô Chi Minh-Ville. Il s’est déclaré convaincu que la coopération entre ces deux villes renforcerait les liens bilatéraux Vietnam - République de Corée dans la nouvelle phase à venir.

VNA/CVN