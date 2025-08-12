Cérémonie du thé et échanges culturels entre le chef du PCV et le président sud-coréen

Dans le cadre de sa visite d’État en République de Corée, le 12 août, le président sud-coréen Lee Jae Myung et son épouse Kim Hae Kyung ont convié le secrétaire général Tô Lâm et son épouse Ngô Phuong Ly à une cérémonie du thé à la Maison Bleue, palais présidentiel sud-coréen.

Photo : VNA/CVN

À cette occasion, les deux couples ont assisté à des représentations artistiques traditionnelles du Vietnam et de la République de Corée. Dans une atmosphère chaleureuse et conviviale, ils ont souligné que cette rencontre dépassait le seul cadre officiel, constituant également un échange culturel et spirituel marqué par la proximité et le raffinement.

Le président Lee Jae Myung et son épouse, ainsi que le secrétaire général Tô Lâm et son épouse, ont affirmé que la profonde affinité entre les deux cultures, fondée sur la compréhension et le respect mutuels, constitue une base solide pour renforcer les liens entre les peuples. Ils ont également souligné que le partage de leurs visions et aspirations pour le développement national contribue à rapprocher les deux pays.

Photo : VNA/CVN

Il s’agit de la première visite d’État en République de Corée du secrétaire général Tô Lâm dans ses nouvelles fonctions. Le fait que Séoul l’accueille en tant que premier invité d’honneur illustre l’importance particulière que la République de Corée attache à ses relations avec le Vietnam ainsi qu’à la personnalité du secrétaire général.

VNA/CVN