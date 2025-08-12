L’Australie appuie le Vietnam pour renforcer ses capacités de maintien de la paix de l’ONU

Le général de corps d’armée Hoàng Xuân Chiên, vice-ministre de la Défense et chef du Comité de pilotage du ministère sur la participation aux opérations de maintien de la paix de l’ONU, et Hugh Jeffrey, secrétaire général adjoint à la Défense de l’Australie, ont coprésidé, le 12 août à Hanoï, la cérémonie de remise d’équipements financés par le ministère australien de la Défense au Département des opérations de maintien de la paix du Vietnam.

>> Le 10e Dialogue stratégique Vietnam - Australie sur la diplomatie et la défense

>> Vietnam - Australie : premier dialogue des hauts fonctionnaires des ministères des AE

>> Le Vietnam et l’Australie tiennent leur 8e Dialogue sur la politique de défense

Photo : VNA/CVN

D’une valeur de 240 000 dollars, cette aide comprend deux véhicules Toyota Hilux 4x4, une niveleuse sur pneus Changlin GD555, dix sacs à dos, cent kits de soins personnels pour femmes et trois cents pour hommes. Ces équipements contribueront à améliorer la formation et les capacités des forces vietnamiennes de maintien de la paix, ainsi qu’à soutenir l’organisation de stages, d’exercices, de séminaires et d’échanges professionnels internationaux.

Le vice-ministre Hoàng Xuân Chiên a souligné que l’Australie est l’un des partenaires majeurs du Vietnam dans ce domaine et demeure, à ce jour, le seul pays avec lequel le Vietnam a signé, en mars 2024, un accord intergouvernemental de partenariat pour le maintien de la paix.

Ces dernières années, la coopération bilatérale en matière de défense, notamment dans le maintien de la paix, a enregistré des avancées positives, renforçant les capacités opérationnelles du Vietnam. Parmi les activités notables figurent des formations linguistiques, des cours sur l’évacuation médicale aérienne, l’usage de la force, la santé mentale, la protection des troupes et le rôle des femmes dans les opérations de paix. L’Australie a également fourni divers moyens pour la formation. Depuis 2018, l’aviation royale australienne assure chaque année, par avion C-17, le transport du personnel et du matériel de l’hôpital de campagne de niveau 2 du Vietnam vers les missions onusiennes.

Le Vietnam entend poursuivre activement sa participation aux missions de maintien de la paix et souhaite continuer à bénéficier du soutien des Nations unies, de ses amis et partenaires internationaux, en particulier l’Australie.

Pour sa part, Hugh Jeffrey a salué le rôle croissant et constructif du Vietnam dans ces opérations et s’est dit convaincu du développement d’un partenariat toujours plus approfondi et substantiel entre les deux pays.

VNA/CVN