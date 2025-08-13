Le secrétaire général Tô Lâm visite le port de Busan en R. de Corée

Dans le cadre de sa visite d'État en République de Corée, le secrétaire général du Parti communiste du Vietnam (PCV), Tô Lâm, accompagné d'une délégation de haut rang, s'est rendu le 13 août au port de Busan, deuxième port mondial pour le transbordement.

Photo : VNA/CVN

Le dirigeant vietnamien a été informé des technologies d'exploitation portuaire intelligente et entièrement automatisée, ainsi que des objectifs de développement futur du port.

Busan sert de plaque tournante pour les marchandises transitant entre les ports de la côte ouest du Japon et du nord de la Chine. Chaque semaine, des centaines de porte-conteneurs y font escale, reliant Busan à des ports dans plus de 100 pays. La ville ambitionne de développer le port de Busan pour en faire un centre de l'industrie logistique et maritime en Asie du Nord-Est.

Le secrétaire général Tô Lâm s'est déclaré impressionné par l'organisation et la gestion et l’objectif de développement du port, pour en faire un point de transbordement pour les marchandises, un écosystème logistique complet et de moteur de développement. Il a souligné que le succès de la République de Corée, illustré par le port de Busan, offrait de précieuses leçons au Vietnam pour l'élaboration de sa propre stratégie de développement, dans un contexte de son intégration croissante à l'économie mondiale.

Photo : VNA/CVN

En tant que nation maritime au cœur de l'Asie du Sud-Est, le Vietnam nourrit l'ambition de développer des complexes portuaires modernes, appliquant les technologies numériques, fonctionnant selon des normes vertes et respectueuses de l'environnement, et étroitement connectés aux corridors économiques et aux réseaux logistiques internationaux. Le pays prévoit notamment de transformer certains sites portuaires du nord et du sud en hubs de transbordement internationaux, capables d'accueillir les plus grands navires et de relier l'Asie du Sud-Est à l'Asie du Nord-Est.

Le dirigeant vietnamien a manifesté un vif intérêt pour la stratégie de développement du port sud-coréen et a appelé à un renforcement de la coopération avec les ports vietnamiens. Il a ainsi encouragé les investissements dans la construction de ports de nouvelle génération, notamment à Hai Phong, Dà Nang et Hô Chi Minh-Ville, et sollicité un soutien pour la formation d'ingénieurs et d'experts vietnamiens en exploitation portuaire.

En conclusion, le secrétaire général a formulé le vœu que les agences compétentes des deux pays poursuivent leur étroite collaboration afin d'ouvrir un nouveau chapitre dans les relations entre le Vietnam et la République de Corée, œuvrant pour un développement encore plus fort dans un esprit de solidarité et de prospérité partagée.

VNA/CVN