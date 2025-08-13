Quatre-vingt ans de diplomatie vietnamienne dans la protection des frontières et de la souveraineté

À l’occasion du 80ᵉ anniversaire de la fondation de la diplomatie vietnamienne (28 août 1945 - 28 août 2025), le vice-ministre permanent des Affaires étrangères, Nguyên Minh Vu, a accordé une interview sur le rôle de la diplomatie dans la protection de la souveraineté et de l’intégrité territoriale du pays.

La protection de la souveraineté et de l’intégrité territoriale est une mission sacrée, une tâche constante de tout le Parti, de tout le peuple et de toute l’armée. Depuis huit décennies, la diplomatie vietnamienne reste l’un des trois piliers de l’édification et de la défense nationale, appliquant avec souplesse des mesures pacifiques telles que le dialogue, la négociation, les outils juridiques internationaux et la communication extérieure pour affirmer la justesse de la cause nationale, promouvoir les relations amicales, saisir les opportunités, surmonter les défis, et protéger les intérêts nationaux en s’employant à préserver un environnement pacifique et stable.

Sur terre, le Vietnam a délimité l’ensemble de ses frontières avec la Chine, le Laos et le Cambodge ; achevé le bornage avec la Chine et le Laos ; accompli 84% du bornage avec le Cambodge et poursuit les négociations pour finaliser la partie restante ; signé des documents juridiques sur la délimitation et la gestion frontalières, construisant des frontières communes pacifiques, stables, amicales, coopératives et de développement.

En mer, la diplomatie a collaboré avec les autres organes compétents pour mener les travaux de détermination et de protection des droits et intérêts légitimes du Vietnam conformément au droit international, en particulier à la Convention des Nations unies sur le droit de la mer de 1982 (CNUDM de 1982) ; signer plusieurs accords ; conclure les négociations sur la délimitation de la zone économique exclusive avec l’Indonésie en 2022 ; présenter la Soumission du Vietnam sur les limites du plateau continental élargi au-delà de 200 milles marins concernant la zone centrale de la Mer Orientale à la Commission des limites du plateau continental ; annoncer la ligne de base utilisée pour calculer la largeur des eaux territoriales du Vietnam dans le golfe du Tonkin en 2025. Elle a également promu les mécanismes bilatéraux de coopération maritime avec des pays voisins et participé à des dialogues et coopérations internationaux en la matière. Ces mécanismes sont non seulement importants sur le plan économique, mais contribuent également à renforcer la confiance stratégique, à maintenir un environnement pacifique et stable dans la région, ainsi qu’à créer des conditions favorables à la résolution pacifique des différends et des désaccords en Mer Orientale.

Pour l’avenir, en plus de poursuivre les négociations pour résoudre les problèmes frontaliers en suspens, deux priorités stratégiques sont fixées pour les frontières terrestres : (1) maintenir un environnement pacifique et stable dans les zones frontalières grâce aux mécanismes de coopération bilatérale, à la coordination dans la gestion des frontières terrestres sur la base des documents juridiques sur les frontières et des accords connexes signés entre le Vietnam et les pays concernés, ainsi qu’à un traitement rapide et satisfaisant des situations survenant sur le terrain ; (2) promouvoir la coopération au développement, mettre en œuvre la diplomatie économique, gérer les postes frontaliers de manière efficace, construire des infrastructures socio-économiques, encourager le commerce, le tourisme, l’investissement et les échanges entre les peuples tout en garantissant la défense et la sécurité.

Concernant la Mer Orientale, le Vietnam demeure ferme et persévérant dans la défense de sa souveraineté, de ses droits souverains et de sa juridiction, tout en préservant la paix et la stabilité au service du développement national et de l’intégration internationale. Trois orientations principales : résoudre les différends par des moyens pacifiques conformément au droit international, à la CNUDM en particulier ; valoriser le rôle dans les mécanismes multilatéraux et démontrer clairement les positions et les points de vue cohérents du Vietnam dans les forums et mécanismes régionaux ; promouvoir les négociations et les échanges sur la résolution des questions en suspens, ainsi que le dialogue et la coopération avec les pays pour prévenir les conflits et renforcer la confiance et rechercher une solution durable à la question de la Mer Oriental

Sur le plan juridique, le Vietnam prône une résolution des différends maritimes par des moyens pacifiques, conformément au droit international, notamment à la CNUDM de 1982. Le pays continuera la mise en œuvre de la Déclaration sur la conduite des parties en Mer Orientale (DOC), participera activement à l’élaboration d’un Code de conduite (COC) efficace, substantiel et conforme au droit international entre l’ASEAN et la Chine ; renforcera la coopération pour perfectionner les dossiers juridiques et préparer des options en cas de besoin.

Sur le plan de l’information et de l’opinion, la protection de la souveraineté maritime et insulaire est une responsabilité de toute l’armée, de tout le peuple et de tout le système politique. La diplomatie continuera de diffuser les positions du Vietnam, de lutter contre les arguments et les actes violant la souveraineté du Vietnam sur les mers et les îles, et de projeter l’image d’un pays épris de paix mais déterminé à protéger ses droits et intérêts légitimes.

Selon le vice-ministre Nguyên Minh Vu, les expériences tirées sont : rester fidèle au règlement pacifique de toutes les questions frontalières sur la base du droit international ; entretenir des relations amicales avec les pays voisins ; instaurer la confiance, établir et maintenir des mécanismes de dialogue bilatéraux et multilatéraux, mettre en œuvre la coopération dans de nombreux domaines dans les zones frontalières, favoriser le développement durable des activités commerciales, touristiques et d'échanges entre les peuples tout en assurant la défense et la sécurité nationales et l'ordre dans les zones frontalières et insulaires ; coordonner étroitement affaires intérieures et extérieures ; combiner diplomatie d’État, diplomatie du Parti et diplomatie populaire ; mobiliser les habitants des zones frontalières, les chercheurs et les médias…

Le règlement pacifique des questions frontalières et la fixation des frontières actuelles témoignent de l’intelligence et de la détermination de la diplomatie vietnamienne et de l’unité nationale. Le Vietnam est prêt à partager son expérience avec la communauté internationale pour un monde plus pacifique, stable et équitable.

