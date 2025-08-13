Visite d’État du chef du Parti Tô Lâm en R. de Corée : un succès complet

Le secrétaire général du Parti communiste du Vietnam (PCV), Tô Lâm, accompagné de son épouse et d’une délégation vietnamienne de haut niveau, a achevé avec succès sa visite d’État en République de Corée, du 10 au 13 août, à l’invitation du président sud-coréen Lee Jae Myung et de son épouse.

La visite a permis de consolider une confiance politique profonde entre les plus hautes instances des deux pays. Le leader du Parti Tô Lâm et le président Lee Jae Myung ont échangé sur la nécessité d’approfondir davantage le partenariat stratégique global Vietnam – République de Corée, a estimé le vice-Premier ministre et ministre des Affaires étrangères, Bùi Thanh Son, lors d'une interview accordée à la presse pour faire le bilan de cette visite.

La visite contribue à approfondir la confiance politique, à consolider les bonnes relations entre les dirigeants des deux pays. Le président sud-coréen a salué les remarquables progrès du Vietnam, soulignant le courage et la résilience du peuple vietnamien dans sa lutte pour l'indépendance et ses efforts pour le développement socio-économique. Il a réaffirmé la priorité accordée aux relations avec le Vietnam dans la stratégie diplomatique sud-coréenne en Asie du Sud-Est, et s’est engagé à accompagner le Vietnam pour parvenir à ses ambitions à l’horizon 2045.

Le secrétaire général du Parti Tô Lâm a, pour sa part, réaffirmé que le Vietnam accordait une importance constante à ses relations avec la République de Corée, souhaitant que la coopération entre les deux pays évolue de façon nouvelle, concrète, efficace, étroite et durable, à la hauteur du cadre du partenariat stratégique global.

La visite a atteint des résultats impressionnants, notamment dans la coopération économique, commercial, scientifique et technologique. Dans un contexte mondial marqué par les instabilités, le dirigeant vietnamien a suggéré à la partie sud-coréenne de forger une nouvelle vision stratégique : passer d’une coopération économique à une liaison économique Vietnam - République de Corée, favorisant une coopération dans le développement de chaînes de production communes, l’ouverture mutuelle des marchés, et soutenant la participation des entreprises vietnamiennes dans les chaînes d'approvisionnement globales des entreprises sud-coréennes, afin d’atteindre l’objectif d’un commerce bilatéral de 150 milliards de dollars d’ici 2030, de manière équilibrée et durable.

Il a aussi encouragé les entreprises sud-coréennes à voir le Vietnam comme une base de production mondiale, une destination stratégique pour la création de centres de recherche et développement, et à étendre leurs investissements dans les secteurs de pointe, en établissant des complexes industriels hautement spécialisés et intégrés dans les chaînes de valeur au Vietnam.

Cette visite a également ouvert des perspectives inédites dans la coopération scientifique et technologique, ainsi que dans les domaines du développement des infrastructures stratégiques, de l’agriculture high-tech et de la lutte contre le changement climatique. Les deux pays se sont accordées pour faire de la science, de la technologie, de l’innovation et du numérique des piliers majeurs du partenariat bilatéral. Ils ont convenu de promouvoir le développement conjoint de technologies stratégiques, l’intelligence artificielle et la transformation digitale.

Conscients que la coopération sociale et culturelle est le ciment de leur amitié, les dirigeants ont souligné la nécessité de multiplier les échanges culturels, éducatifs et sportifs. Ils ont décidé de renforcer la coopération dans la formation des ressources humaines qualifiées et la coopération décentralisée et de soutenir les familles multiculturelles vietnamo-sud-coréens.

Les deux gouvernements ont également convenu de prolonger le protocole d’accord sur l’envoi de travailleurs vietnamiens en République de Corée via le programme EPS, tout en facilitant les voyages touristiques et en simplifiant les procédures administratives bilatérales.

Sur le plan international, les deux pays se sont engagés à intensifier leur coopération dans les forums régionaux et mondiaux tels que l’ASEAN, l’ONU, l’APEC et les initiatives liées au bassin du Mékong. Ils ont notamment confirmé leur soutien mutuel à l’organisation des prochains Sommets APEC qui se tiendront en République de Corée en 2025 et au Vietnam en 2027.

Le vice-Premier ministre et ministre des Affaires étrangères Bùi Thanh Son a annoncé une série de mesures prioritaires pour resserrer les liens bilatéraux comme accroître les échanges entre les plus hautes autorités, renforcer les mécanismes de coopération existants, impulser des projets innovants communs dans les domaines technologiques, économiques et culturels, et soutenir les entreprises dans leurs initiatives transnationales.

Plus de 50 accords ont été signés lors de cette visite, couvrant des secteurs clés tels que l’énergie, l’industrie numérique, la finance, le tourisme et la formation professionnelle.

Ces résultats illustrent un nouveau jalon dans le partenariat stratégique global Vietnam - République de Corée, ouvrant une ère de collaboration renforcée au bénéfice des deux peuples, a conclu Bùi Thanh Son.

