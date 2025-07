Le Festival international de guitare de Saigon reviendra plus éclectique en août

Le Festival international de guitare de Saigon (SIGF) 2025 se tiendra du 14 au 17 août à l’Institut d’échanges culturels avec la France (IDECAF) à Hô Chi Minh-Ville (Sud) avec un tout nouveau look, dans une ambiance artistique célébrant la créativité et la passion.

>> La guitare fait son premier festival international à Dà Nang

>> Entrez dans la danse, ce week-end à Hanoï, avec K-pop dance cover

>> Le hip-hop vietnamien sera présenté au plus grand festival artistique en Malaisie

Photo : CTV/CVN

Pour la première fois, le festival va au-delà de son cadre traditionnel du Conservatoire de Hô Chi Minh-Ville pour intégrer un espace artistique en plein air, élargissant ainsi sa portée et son ambiance.

Pendant quatre jours, les participants pourront profiter d’un programme riche comprenant des concerts, un concours de guitare classique, des ateliers créatifs, des masterclasses animées par des guitaristes de renommée internationale et des performances en plein air axées sur la communauté.

Le concours de guitare qui se déroulera en deux tours, l’épreuve préliminaire du 14 août et l’épreuve finale du 17 août, comprendra les catégories ouverte, junior, ensemble guitare, locale et locale U13.

Lancé en 2014, le SIGF est devenu une plateforme permettant aux guitaristes vietnamiens d’apprendre auprès d’artistes de renommée mondiale et l’un des principaux festivals de musique classique d’Asie du Sud-Est.

Pour sa 11e édition, le festival est organisé conjointement par le Conservatoire de Hô-Chi Minh Ville, Guitar Saigon et artLIVE. Il vise à inspirer les amateurs de guitare et à favoriser les échanges entre artistes, enseignants, étudiants et la communauté musicale au sens large.

VNA/CVN