Des projets vietnamiens primés aux Asia Architecture & Hospitality Awards 2025

L’Organisation des Prix d’Asie (Asia Awards Organization – AAO) a organisé la cérémonie de remise des Asia Architecture Design Awards (AADA) et des Asia Hospitality Awards (AHA) 2025 à l’hôtel The Shilla à Séoul.

>> Maisons en torchis : héritage culturel des H’mông à Dông Van

>> Le lauréat du Prix Fukuoka honore un éminent architecte vietnamien

>> Les ouvrages écologiques à l’honneur

Placée sous le thème "Vibrant Asia", l’événement a réuni plus de 200 architectes, designers, propriétaires d’hôtels et de restaurants, ainsi que des experts de premier plan venus de 10 pays asiatiques. L’événement a également compté la présence de représentants des ambassades de Thaïlande, du Vietnam, d’Indonésie et des Philippines en République de Corée.

Photo : BTC/CVN

À l’échelle continentale, la cérémonie a honoré 63 œuvres architecturales remarquables et 38 individus et entités exemplaires du secteur hôtelier. Le Vietnam s’est distingué avec plusieurs projets notables tels que The RIVUS et The CENTRIC du groupe Masterise, la collection de mobilier Đòng Đòng de Landco Corporation, le complexe Dhawa Hanoi & The Lakeside Complex de Pacific Thăng Long, ou encore The Luxury House du groupe Cát Mộc. Ces réalisations témoignent de la diversité, de la créativité et de l’identité culturelle vietnamienne, tout en reflétant une harmonie entre patrimoine, durabilité et innovation, contribuant à renforcer la position du Vietnam dans le domaine de l’architecture et du design intérieur en Asie.

Les Asia Hospitality Awards (AHA) 2025 ont récompensé 33 individus et projets exemplaires qui redéfinissent l’image de l’Asie à travers l’expérience du voyageur contemporain.

Dans la catégorie Hôtel de ville, le Grand Copthorne Waterfront Hotel Singapore a été reconnu pour avoir fait progresser l'hospitalité urbaine grâce à la durabilité et au bien-être, tandis que l’Hôtel d’Armée du Vietnam a été félicité pour sa valeur patrimoniale.

Photo : BTC/CVN

Un moment fort de la soirée a été la grotte Perle du Dragon, située à Quang Ninh (Nord), au Vietnam - une nouvelle destination culturelle alliant merveille naturelle, spectacle vivant et gastronomie raffinée. Saluée pour son innovation et la richesse de son expérience immersive, elle a officiellement été désignée comme lieu d’accueil des Asia Hospitality Awards 2026, consacrant son émergence en tant que nouvel emblème de l’hospitalité dans la région.

Le Vietnam a également marqué les esprits avec Ambassador Cruise qui a remporté des distinctions dans les catégories Croisière fluviale et Croisière-dîner, pour avoir élevé le luxe en mer à travers une expérience culturelle riche et une narration paysagère immersive.

VNA/CVN