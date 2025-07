Hanoï

Quand l’art de l’aquarelle relie le patrimoine à la vie contemporaine

Lors de l’exposition "Nối" (Connexion) qui se tient actuellement au Temple de la Littérature, les visiteurs peuvent admirer des paysages de campagne, de montagnes, de mer, ainsi que des portraits d’êtres humains et d’animaux. Tout cela exprime des liens invisibles mais puissants entre l’homme et la nature, entre tradition et modernité, entre passé et présent.