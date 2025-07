Le Festival international de guitare de Saïgon 2025 revient avec des nouveautés

Pour la première fois, l’événement quitte son lieu habituel du Conservatoire de Hô Chi Minh-Ville pour investir un nouvel espace, marquant une étape importante dans son évolution, avec une envergure élargie et de nombreuses activités inédites destinées au public.

Né en 2014, le Festival international de guitare de Saïgon célèbre cette année sa 11ᵉ édition. Ce parcours témoigne d’une persévérance dédiée à l’éclosion de jeunes talents de la guitare et à la création d’un pont d’apprentissage et d’échanges artistiques entre le Vietnam et le reste du monde. Au fil des années, le SIGF s’est imposé comme l’un des événements de guitare classique les plus prestigieux d’Asie du Sud-Est.

Au-delà des concerts, le SIGF constitue également un lieu de rencontre, de partage et d’inspiration pour les artistes, enseignants, étudiants et passionnés de guitare. Dans cette continuité, le SIGF 2025 se déroulera pendant quatre jours consécutifs, offrant aux participants l’excellence de l’art de la scène et de la formation spécialisée à travers : trois soirées de concerts spectaculaires, un concours de guitare classique élargi à la région Asie du Sud-Est, une série d’ateliers et de masterclasses animés par des guitaristes de renommée internationale, ainsi qu’un espace artistique en plein air ouvert à la communauté.

Le SIGF 2025 sera coorganisé par le Conservatoire de Hô Chi Minh-Ville, Guitar Saigon et artLIVE.

