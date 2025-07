"Happy Vietnam 2025" : une célébration des droits de l’homme en images

Le ministère de la Culture, des Sports et du Tourisme a publié, le 28 juillet, la décision N°2593/QĐ-BVHTTDL, promulguant le règlement du Prix de communication sur les droits de l’homme intitulé Happy Vietnam 2025.

L’édition de cette année se distingue par la valeur élevée de ses récompenses : un premier prix de 50 millions de dôngs, deux deuxièmes prix de 30 millions de dôngs chacun, trois troisièmes prix de 15 millions de dôngs, et dix prix d’encouragement de 5 millions de dôngs chacun.

Organisé chaque année par le ministère de la Culture, des Sports et du Tourisme, ce concours en est à sa troisième édition. Il s’inscrit dans le cadre de l’initiative Happy Vietnam, un projet profondément humaniste, mettant en valeur les droits de l’homme au Vietnam.

Le Prix comprend deux catégories : photographie et vidéo. Il est ouvert à tous les citoyens vietnamiens, aux Vietnamiens résidant à l’étranger, ainsi qu’aux étrangers vivant au Vietnam.

Les œuvres doivent avoir été créées entre le 1er janvier 2023 et la date de soumission. Elles ne doivent avoir reçu aucun autre prix ni avoir été exposées dans le cadre de concours régionaux, nationaux ou internationaux organisés ou coordonnés par l’Association vietnamienne des artistes photographes. Les auteurs sont légalement responsables des droits afférents à leurs œuvres.

À travers ce Prix, les organisateurs souhaitent diffuser un message fort sur un Vietnam en pleine transformation : développement global, percées scientifiques et technologiques, innovation, transition numérique, intégration internationale, réformes législatives, et dynamisme du secteur privé - le tout dans un esprit de qualité, d’efficacité et de durabilité.

Happy Vietnam vise non seulement à promouvoir des messages de bonheur, de positivité et de valeurs humaines dans la société, mais aussi à contribuer à la construction d’une marque nationale vietnamienne porteuse de sens - à la fois authentique et humaniste.

Les candidatures peuvent être soumises du 22 mai au 30 septembre 2025. Tous les détails et règlements sont disponibles sur le site officiel : https://happy.vietnam.vn.

Bien plus qu’un simple concours artistique, le Prix Happy Vietnam incarne un puissant message de cohésion sociale et de développement durable. Il invite chacun à devenir un "conteur du bonheur", à travers des récits empreints de bienveillance, contribuant ainsi à dessiner l’image d’un Vietnam heureux aux yeux du monde.

VNA/CVN