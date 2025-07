48 ans du Traité d’amitié Laos - Vietnam : un lien exemplaire dans les relations internationales

À l’occasion du 48 e anniversaire de la signature du Traité d’amitié et de coopération Laos - Vietnam (18 juillet 1977), le quotidien Pathet Lao, organe officiel de l’Agence de presse lao (KPL), a publié deux éditoriaux soulignant la portée historique de ce traité et le caractère unique du lien qui unit les deux nations.

Photo : VNA/CVN

Intitulé "Grande amitié et solidarité particulière Laos - Vietnam", l’éditorial du 18 juillet rappelle que les deux pays partagent plus de 2.000 km de frontière commune, une histoire commune de luttes et de coopération, ainsi qu’une proximité culturelle et familiale enracinée dans les échanges séculaires. Cette solidarité s’est construite sur des idéaux partagés de paix, d’indépendance et de bonheur.

L’article retrace les grandes étapes de cette relation, depuis la lutte contre le colonialisme au début du XXe siècle jusqu’à l’alliance militaire face aux agressions extérieures dans les décennies suivantes. Sous l’impulsion de figures historiques telles que Hô Chi Minh, Kaysone Phomvihane et Souphanouvong, cette amitié s’est institutionnalisée, devenant un exemple rare de coopération bilatérale fondée sur la confiance, la fidélité et le sacrifice partagé.

L’éditorial rappelle que les armées et les peuples lao et vietnamien ont mené ensemble les combats pour l'indépendance. L’établissement officiel de leurs relations diplomatiques en 1962, puis la signature du Traité en 1977 ont formalisé une alliance stratégique qui perdure encore aujourd’hui.

Photo : VNA/CVN

Dans un second éditorial titré "Une relation unique et exemplaire", Pathet Lao affirme que la coopération Laos - Vietnam représente un modèle rare dans l’histoire contemporaine des relations internationales. Construite sur la loyauté, l’entraide et la résistance commune aux forces hostiles, cette alliance a contribué de manière décisive au développement des deux pays.

En conclusion, les éditoriaux citent les propos de Kaysone Phomvihane, selon lesquels cette relation bilatérale est un exemple éclatant d’internationalisme prolétarien : profonde, durable, et fondée sur le sang versé pour un idéal commun. Un héritage précieux que les générations actuelles s’efforcent de préserver et de renforcer à la nouvelle ère.

VNA/CVN