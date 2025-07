Le projet Ha Hôi 2025 fait le pont entre le tuông et le public

Dans le théâtre classique vietnamien, le "ha hôi" marque la fin d’un acte, annonçant la transition vers le suivant. C’est ce symbole d’un renouveau que de jeunes passionnés d’arts traditionnels ont choisi pour baptiser leur ambitieux projet: Ha Hôi 2025. Une initiative dédiée à la sauvegarde du tuông, forme théâtrale érudite en péril, et à sa réinvention au contact du monde contemporain.

Photo : Comité d'organisation

Ce projet s’articule autour d’une série d’activités créatives - rencontres, visites immersives, podcasts, films documentaires - pour faire revivre l’essence raffinée du tuông et l’ancrer dans notre époque. En ligne de mire: la transmission d’un art savant et sa résonance dans le regard d’un public nouveau.

L’événement inaugural, Ha Hôi Talkshow - The Next Chapter, s’est tenu le 14 juillet dernier au Complex 01, à Hanoï. La jeunesse était au rendez-vous, curieuse de découvrir ou redécouvrir cet art ancien sous un nouveau jour. Historiens et artistes y ont rappelé pourquoi le tuông est considéré comme un théâtre de lettrés.

"Le tuông est un art traditionnel vietnamien au développement pluriséculaire. Sous la dynastie des Nguyên, aux XVIIIe et XIXe siècles, il fut même érigé en théâtre national. Des mandarins érudits en étaient les auteurs, et l’empereur Tu Duc lui-même rédigeait des pièces. Il repose sur des codes rigoureux, de la littérature à la musique, du maquillage au costume, en passant par les chants, la danse et le jeu", précise Ta Van Sôp, ancien directeur adjoint du Théâtre national de tuông.

Lors de cette rencontre, des artistes chevronnés comme Ta Van Sôp ont échangé avec des créateurs d’aujourd’hui, jetant un pont entre générations. Un moment fort pour sensibiliser le public jeune à la richesse du patrimoine.

"Ce projet a une vraie dimension communautaire, ce qui le rend très accessible. J’ai adoré pouvoir me produire sur des scènes variées, devant un public composé presque uniquement de jeunes. C’est une belle preuve que Ha Hôi donne envie à notre génération de s’intéresser au tuông", témoigne Nguyên Thi Thanh Phuong, une jeune artiste.

Photo : Comité d'organisation

Le documentaire Ha Hôi - Souvenirs éveillés du tuông, réalisé par le jeune Nguyên Huu Thai Son, constitue une pièce maîtresse du projet. Tourné à Phu Mân, village de tradition tuông dans la province de Bac Ninh, au nord du pays, le film se distingue par une approche inédite. Fort de ses années d’études au Canada, Thai Son adopte une mise en scène contemporaine, véritable dialogue entre jeunes d’aujourd’hui et mémoire collective.

"Quand on voit les artistes sur scène, tout paraît facile. Mais pour réussir un geste ou un chant juste, il faut parfois des années. Des années aussi de débats entre artistes pour atteindre une forme d’excellence. J’ai voulu traduire dans le film ce ressenti d’un novice comme moi face à cet art", confie le réalisateur.

Le projet Ha Hôi 2025 s’étend de juillet 2025 à juin 2026. Après le talkshow et la sortie du documentaire, de nombreuses autres activités sont prévues. En août prochain, ce sera une série de spectacles en plein air mêlant performance scénique et immersion paysagère, intitulée "Ha Hôi Tour - River of Tuông". De septembre à décembre 2025 est programmée la diffusion du podcast Reverie on Tuong, une chronique sonore sur le lien intime entre artistes et art traditionnel. Et en janvier 2026, le documentaire Ha Hôi - Souvenirs éveillés du tuông sera porté au grand écran.

Au-delà de ces événements, le projet vise la durabilité. Il s’agit de créer un écosystème où les artistes peuvent se produire régulièrement, transmettre leur savoir, participer à la création et vivre pleinement leur art, comme l’indique Bùi Yên Linh, cheffe de projet.

"Il existe aujourd’hui une belle définition du théâtre qui dit que le théâtre est partout. En pensant la scène comme omniprésente, on peut trouver de nouvelles voies pour préserver le tuông. Nous mettons l’accent sur la culture locale, celle des villages, des maisons communales, berceaux historiques de cet art", partage-t-elle.

Ha Hôi 2025 est porteur d’un message d’espoir: la jeunesse vietnamienne reste profondément attachée à son héritage. En créant de nouveaux espaces d’expression et de rencontre autour du tuông, ce projet contribue à son renouveau et à son rayonnement, au Vietnam comme à l’étranger.

VOV/VNA/CVN