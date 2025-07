Quand les chants des aveugles résonnent à bord du bus

Le circuit " Xâm on the bus" a officiellement été lancé à Hanoï en juillet. Cette approche innovante, qui intègre la culture traditionnelle au développement de produits touristiques, contribue à revitaliser un genre musical autrefois pratiqué par des chanteurs aveugles dans le Nord.

>> Hanoï rapproche le chant "xẩm" du grand public

>> “Xâm 48h“ va à contre-courant pour populariser la musique folklorique

Photo : VNA/CVN

Le xâm (chant des aveugles), une musique traditionnelle emblématique du Delta du fleuve Rouge et plus particulièrement de Hanoï, trouve aujourd’hui un nouveau souffle dans un cadre pour le moins inattendu : les bus touristiques à deux étages de la capitale vietnamienne.

S’inspirant de l’image du “Xâm tàu điện” (Xâm en tramway d’autrefois), “Xâm on the bus” (Xâm en bus) propose une expérience culturelle unique : un voyage inédit à la découverte de Hanoï, où l’art traditionnel du hát xâm monte à bord des bus à impériale modernes. Une façon originale de relier le passé au présent et de rapprocher le patrimoine vivant du quotidien contemporain.

Les mélodies d'antan dans les rues animées

Autrefois cantonné aux marchés ou aux tramways, le xâm s’offre désormais une scène mobile pour toucher un public plus large à Hanoï, notamment les jeunes et les touristes étrangers. L’initiative “Xâm on the bus” résulte d’une collaboration entre la compagnie de service de bus touristique Vietnam Sightseeing et le Centre de promotion du patrimoine culturel immatériel du Vietnam. Depuis juillet, chaque samedi et dimanche soir, cette expérience unique permet aux passagers de découvrir Hanoï vue d’en haut tout en s’imprégnant des mélodies authentiques de cette musique.

Vu An Giang, membre du comité d’organisation, détaille le concept. “Le circuit +Xâm on the bus+ dure environ une heure et traverse les sites touristiques emblématiques de Hanoï comme le Mausolée du Président Hô Chi Minh, le Temple de la Littérature, la Cité impériale de Thang Long... Un arrêt de 20 minutes est prévu durant lequel les artistes échangent directement avec le public”, nous explique-t-il.

L’originalité de “Xâm on the bus” réside aussi dans ses interprètes : de jeunes artistes dynamiques, passionnés par cette forme d’art traditionnelle. Ils proposent aux voyageurs un parcours captivant avec des morceaux emblématiques comme Bắc Kỳ vui nhất Hà thành (Au Nord, Hanoï est la plus joyeuse), Chân quê (Simplicité) ou Trăng sáng vườn chè (Lune claire sur la plantation de théiers). Trân Huong Giang, guide du programme, établit un lien avec l’histoire. “Autrefois, les chanteurs de +xâm+ exerçaient dans différents espaces comme les marchés, les tramways... Dans ce programme, nous chantons dans les bus comme pour faire revivre le +xâm+”, nous confie-t-elle.

Le programme ne se limite pas à transposer la musique traditionnelle dans les transports modernes. Il offre aux participants une meilleure compréhension de l’histoire de cette forme artistique unique. Les voyageurs découvrent les récits du xâm des tramways, la nostalgie des anciennes pratiques hanoïennes et expérimentent les instruments traditionnels utilisés dans ces performances.

Une innovation du tourisme hanoïen

Cette formule rencontre un succès remarquable auprès des touristes, particulièrement des jeunes pour qui écouter du xâm dans un bus constitue une expérience inédite et captivante. Au cœur de l’effervescence urbaine, ils redécouvrent ces chants simples qui racontent le quotidien, les relations humaines et délivrent des messages de sagesse. Les réactions des participants témoignent de l’impact positif de cette initiative.

“C’est la première fois que j’assiste à un spectacle de +xâm+ en direct, je ne connaissais cet art qu’à travers la télévision et les journaux. Pour moi, c’est une expérience extraordinaire. Pour une jeune comme moi, c’est une opportunité formidable de découvrir des genres musicaux traditionnels tout en admirant les rues de Hanoï”, confie Huong Lan, en descendant du bus, achevant le circuit.

“C’est une bonne manière de promouvoir la culture vietnamienne auprès des touristes étrangers. J’espère qu’il y aura bientôt des programmes d’échange en anglais également”, propose Mme Thang, une autre spectatrice.

Le chercheur en musique Nguyên Quang Long - figure active dans l’étude, l’interprétation et la diffusion du xâm dans l’espace contemporain - estime que faire monter le xâm à bord des bus touristiques constitue non seulement une innovation à saluer, mais aussi une initiative porteuse de profondes significations. Selon lui, il s’agit à la fois de promouvoir les richesses culturelles traditionnelles et d’établir un lien fort entre culture et tourisme, afin de créer des produits attractifs au service du développement de cette “industrie sans fumée”.

Photo : VNA/CVN

Cependant, “pour que le +xâm+ touche véritablement le cœur du public - notamment celui des jeunes - il est nécessaire d’investir dans le choix des airs, leur renouvellement, ainsi que dans l’adaptation des contenus à un espace de représentation en plein air et en contexte urbain”, souligne Nguyên Quang Long. Cette initiative ne se contente pas de mettre en avant un art national, elle enrichit également l’offre d’activités nocturnes et attire davantage de visiteurs dans la capitale. Vu An Giang précise les ambitions futures. “Notre priorité est de préserver les traits culturels propres à Hanoï, tout en tissant des liens plus étroits avec la jeunesse, un public clé pour assurer la transmission et la pérennité de ce patrimoine remarquable”, nous dit-il.

Nguyên Hoàng Hiêp, chanteur de xâm et représentant du Centre de promotion du patrimoine culturel immatériel du Vietnam, souligne cette continuité. “Bien qu’il n’y ait plus de tramways dans la vie urbaine actuelle, les bus à deux étages présentent des similarités intéressantes. Je trouve ce programme très attrayant car il permet aux générations précédentes de se remémorer le passé tandis que les jeunes peuvent ressentir l’atmosphère culturelle caractéristique de l’ancienne Hanoï”, nous fait-il remarquer.

Désormais, “Xâm on the bus” n’est plus un simple produit touristique ; il représente également un effort concret pour ramener le xâm vers le grand public à travers une approche nouvelle, conviviale et accessible, permettant de rappeler aux spectateurs la beauté de cette forme d’art traditionnel.

Linh Thao - Bùi Hang/CVN