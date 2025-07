Le Vietnam contribue au renforcement du statut international de l’ASEAN

L’ambassadrice du Laos au Vietnam, Khamphao Ernthavanh, a salué les contributions concrètes et constructives du Vietnam au développement de l’Association des nations de l’Asie du Sud-Est (ASEAN) et à son rayonnement international croissant au cours des 30 dernières années.

Lors d’un récent entretien avec l’Agence Vietnamienne d’Information (VNA), la diplomate a souligné que depuis son adhésion à l’ASEAN le 28 juillet 1995, le Vietnam a affirmé son rôle de membre dynamique, responsable et de plus en plus influent du groupe, profondément intégré aux processus régionaux et essentiel à la construction d’une Communauté de l’ASEAN unie, résiliente et durablement développée.

Elle a salué l’engagement constant du Vietnam envers les principes de l’ASEAN et son rôle de médiateur dans la résolution de problèmes régionaux complexes relevant des trois piliers de l’ASEAN : politique et sécurité, économique et socioculturel.

L’ambassadrice Khamphao Ernthavanh a également souligné le succès de l’organisation par le Vietnam des Sommets de l’ASEAN, son rôle actif dans l’élaboration de la Vision de la Communauté de l’ASEAN 2025 et son soutien à des mécanismes de coopération plus larges, tels que les initiatives de la sous-région du Mékong (GMS).

Selon la diplomate, le Vietnam a contribué à renforcer la solidarité au sein de l’ASEAN, à réduire les écarts de développement et à élever la position internationale du bloc régional. Le pays s’est révélé être un partenaire de confiance, un ami fiable et un ardent défenseur de la paix, de la stabilité et de la prospérité dans la région.

Elle a affirmé qu’au cours des 30 dernières années, le Vietnam a toujours été un membre actif et proactif, exprimant une voix influente et responsable au sein de l’ASEAN, faisant progresser les objectifs stratégiques et aidant le bloc à relever les défis régionaux et mondiaux.

Concernant la coopération entre le Vietnam et le Laos au sein de l’ASEAN, elle a souligné que les deux pays ont maintenu une coordination étroite et un soutien mutuel, notamment dans les forums régionaux et internationaux. Leur collaboration s’est particulièrement manifestée par les efforts conjoints visant à préserver la centralité et le consensus de l’ASEAN.

Elle a ajouté que les deux pays menaient des consultations bilatérales régulières avant les Sommets de l’ASEAN afin d’échanger leurs points de vue sur les principales questions régionales. Ils ont également promu la connectivité de la sous-région du Mékong et des politiques visant un développement durable et inclusif, contribuant ainsi à une croissance équilibrée au sein de l’ASEAN.

L’ambassadrice Khamphao Ernthavanh a souligné que le Vietnam et le Laos se sont mutuellement soutenus durant leurs présidences respectives de l’ASEAN, garantissant le succès des grandes réunions de l’ASEAN. Leur partenariat a continué de promouvoir les valeurs communes de l’ASEAN : solidarité, force, responsabilité partagée et voix unifiée sur les affaires internationales.

Elle s’est dit confiante que, forts de la grande amitié, de la solidarité spéciale et de la coopération globale entre les deux pays, le Vietnam et le Laos continueront d’accompagner et de contribuer activement aux progrès de l’ASEAN, la transformant en une organisation jouant un rôle central pour la paix, la stabilité et le développement dans la région.

Alors que l’ASEAN se prépare à une nouvelle phase de développement dans le cadre de la Vision 2045 de la Communauté de l’ASEAN, l’ambassadrice lao a qualifié l’année 2025 de tournant historique, marquant la fin des plans actuels de construction de la Communauté de l’ASEAN et le début d’une nouvelle ère stratégique.

Dans ce contexte, le Vietnam joue un rôle stratégique et de leadership, a-t-elle poursuivi, soulignant sa participation active à l’élaboration de la Vision de la Communauté de l’ASEAN 2045, qui vise à bâtir une Communauté de l’ASEAN pacifique, stable, résiliente, innovante et durable.

Le Vietnam sert de pont entre les États membres, renforçant l’unité et le consensus autour des piliers politiques, sécuritaires, économiques et socioculturels de l’ASEAN. Le pays a défendu la connectivité régionale, le renforcement des capacités institutionnelles et la réduction des écarts de développement, veillant à ce qu’aucun membre ne soit laissé pour compte, a-t-elle souligné.

De plus, le Vietnam a joué un rôle moteur dans le renforcement des relations extérieures de l’ASEAN et le renforcement du rôle central du bloc dans l’architecture régionale.

L’ambassadrice Khamphao Ernthavanh a conclu en se disant confiante que le Vietnam continuera d’être un contributeur proactif et responsable, travaillant avec les autres membres à la réalisation des objectifs de développement de l’ASEAN et des aspirations de ses peuples.

