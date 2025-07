Le Vietnam et la Russie célèbrent les 70 ans de leurs relations à Moscou

Une série d'événements culturels et diplomatiques dynamiques est organisée en Russie pour célébrer le 75 e anniversaire de l'établissement des relations diplomatiques entre le Vietnam et la Fédération de Russie (1950-2025).

Organisés par l'ambassade du Vietnam en Russie, en coordination avec le ministère vietnamien de la Culture, des Sports et du Tourisme et celui des Affaires étrangères, ainsi que les autorités de Moscou et de Saint-Pétersbourg, les événements célèbrent le riche patrimoine culturel du peuple vietnamien.

Photo : VNA/CVN

Madame Ngô Phuong Ly, épouse du secrétaire général du Parti communiste du Vietnam, Tô Lâm, et une haute délégation vietnamienne ont assisté à ces événements.

Le 24 juillet, Madame Ngô Phuong Ly a rencontré le vice-Premier ministre russe Dmitry Chernyshenko pour discuter de la coopération bilatérale dans les domaines de la culture et de l’éducation.

Elle a transmis les chaleureuses salutations du secrétaire général Tô Lâm au président Poutine, tandis que le vice-Premier ministre Dmitry Chernyshenko lui a transmis les salutations du président Poutine. Il a salué les résultats de la visite en Russie du secrétaire général Tô Lâm en mai et a annoncé que la Russie enverrait une délégation au Vietnam à l’occasion du 80e anniversaire de sa Fête nationale.

Madame Ngô Phuong Ly a exprimé sa gratitude à la Russie pour son hospitalité et a souligné l’importance de la poursuite des échanges culturels. Elle a souligné le soutien de la Russie au premier Festival culturel vietnamien sur la Place Rouge, le qualifiant d’occasion précieuse de promouvoir les arts et traditions vietnamiens auprès des citoyens russes et de la communauté internationale.

Photo : VNA/CVN

Le vice-Premier ministre Dmitry Chernyshenko a réaffirmé le soutien de la Russie au développement des liens éducatifs, notamment en augmentant les bourses d’études pour les étudiants vietnamiens dans des domaines tels que la culture et les sciences. Il a également soutenu l’introduction de cours de vietnamien dans les écoles à grand nombre d’élèves vietnamiens et a salué la communauté vietnamienne pour son assiduité et son respect du droit local.

Le point culminant de la visite de Madame Ngô Phuong Ly a été l’ouverture du Festival culturel du Vietnam sur le thème "Le Vietnam - Couleurs des tropiques", le 25 juillet, sur la Place Rouge à Moscou.

Dans son discours, elle a remercié le gouvernement russe et la ville de Moscou, soulignant l’amitié de longue date entre les deux pays. Elle a évoqué l’histoire commune, les relations enseignants-élèves qui ont formé les dirigeants vietnamiens et les liens profonds qui unissent de nombreuses familles russo-vietnamiennes.

Le premier vice-président du Conseil de la Fédération russe, Andrey Vladimirovich Yatskin, représentant la présidente du Conseil, Valentina Matvienko, a salué l’ouverture du festival sur la place la plus accueillante de Moscou, soulignant que cet événement célébrait l’amitié durable entre les deux peuples.

Photo : VNA/CVN

Il a souligné que la grande confiance entre le président Poutine et le secrétaire général Tô Lâm avait permis des progrès rapides dans de nombreux domaines, notamment dans la culture et la coopération humanitaire, le Festival culturel du Vietnam en étant un parfait exemple.

Le premier vice-président du Conseil de la Fédération russe s’est dit confiant que, pendant les journées du festival, les habitants et les visiteurs de Moscou vivraient une expérience inoubliable.

Le 23 juillet, Madame Ngô Phuong Ly a visité un cours de vietnamien pour enfants au Complexe multifonctionnel Hanoi-Moscou (INCENTRA). Profondément touchée par leur maîtrise du vietnamien et leur attachement au Vietnam, elle a réaffirmé le caractère sacré de la langue vietnamienne comme un lien à l’identité culturelle. Elle a souligné que les Vietnamiens d’outre-mer sont indissociables de la nation et a offert des livres vietnamiens aux élèves.

À son arrivée à Moscou le 22 juillet, Madame Ngô Phuong Ly a également rencontré le personnel de l’ambassade du Vietnam et des membres de la communauté vietnamienne locale. Le matin du 24 juillet, elle a déposé une gerbe devant la statue du Président Hô Chi Minh à Moscou.

VNA/CVN