Droits de l'homme

La communauté Internationale salue les progrès réalisés par le Vietnam

Le 14 octobre, à son siège à New York, l'Assemblée générale des Nations unies a élu les membres du Conseil des droits de l'homme (CDH) pour le mandat 2026-2028.

Photo : Thanh Tuân/VNA/CVN

Le Vietnam a été réélu à cette instance avec 180 voix favorables, soit le score le plus élevé parmi les candidats représentant la région Asie-Pacifique. Le pays est également le seul membre du CDH pour l'Asie-Pacifique au titre du mandat 2023-2025 à avoir été reconduit pour un nouveau mandat. Son nouveau mandat au sein du Conseil des droits de l'homme des Nations unies débutera officiellement le 1er janvier 2026.

Ce résultat illustre le succès de la diplomatie multilatérale du Parti et de l’État vietnamien, conformément à la Résolution n°59-NQ/TW du 24 janvier 2025 du Bureau politique sur l'intégration internationale dans la nouvelle conjoncture, à la Directive n°25-CT/TW du 8 août 2018 du Secrétariat sur le renforcement de la diplomatie multilatérale d'ici 2030, ainsi qu'à la Conclusion n°125-KL/TW sur la poursuite de cette orientation.

Selon Nguyên Vu Minh, ce succès repose sur la ligne politique juste et cohérente du Parti, les progrès remarquables du pays en matière de développement socio-économique et l'implication directe des dirigeants à tous les niveaux dans les activités du Conseil des droits de l'homme et dans la campagne de candidature du Vietnam.

Au cours du mandat 2023-2025, le Vietnam s'est affirmé comme un membre responsable et constructif, proposant de nombreuses initiatives concrètes et suscitant une grande confiance de la part des autres États membres.

Le Vietnam met en œuvre de manière sérieuse ses engagements et obligations au titre des conventions internationales relatives aux droits de l'homme, à travers l'application d'un Plan d'action global pour la promotion et la protection des droits de l'homme, la finalisation du quatrième cycle de l'Examen périodique universel (EPU), l'accueil du Rapporteur spécial sur le droit au développement, ainsi que le dialogue constructif avec les comités conventionnels concernant les rapports nationaux.

Pour son troisième mandat au sein du Conseil des droits de l'homme, le Vietnam continuera de promouvoir huit domaines prioritaires : le renforcement de l'efficacité du Conseil ; la protection des droits de l'homme face au changement climatique ; la lutte contre la violence et la discrimination, la protection des groupes vulnérables ; la promotion de l'égalité des genres ; la garantie des droits de l'homme à l'ère numérique ; la promotion du droit à la santé ; le droit à l'emploi ; le droit à l'éducation ; ainsi que l'éducation aux droits de l'homme.

Le Vietnam continuera de contribuer aux efforts communs de la communauté internationale pour répondre aux préoccupations communes en matière de droits de l'homme, dans un esprit de "respect et compréhension, dialogue et coopération – tous les droits de l'homme pour tous".

VNA/CVN