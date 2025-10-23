Le président Luong Cuong assiste à la répétition générale de la cérémonie de signature de la Convention de Hanoï

Le 23 octobre, au Centre national des conférences, le président de la République, Luong Cuong, a assisté à la répétition générale en vue de la cérémonie d’ouverture à la signature et de la conférence de haut niveau de la Convention des Nations unies contre la cybercriminalité (Convention de Hanoï), prévues les 25 et 26 octobre.

Au cours de cette séance, le chef de l’État a écouté les rapports des unités responsables des préparatifs : scénarios de la séance inaugurale, plan d'accueil des délégations internationales, programme artistique d'ouverture, déroulement de la cérémonie de signature, activités bilatérales, ainsi que les dispositions relatives à la presse nationale et internationale.

Le président Luong Cuong a souligné l'importance majeure de cet événement, porteur d'une signification politique, diplomatique et nationale majeure, marquant pour la première fois qu'une convention multilatérale mondiale dans un domaine suscitant une vive attention de la communauté internationale est associée au nom de la capitale Hanoï du Vietnam.

Le président Luong Cuong a salué la préparation proactive et minutieuse menée par les ministères, secteurs et organismes concernés. Il a demandé aux autorités compétentes de revoir avec la plus grande rigueur l'ensemble du scénario, en particulier les volets protocolaires, l'accueil des délégations, la sécurité et la communication, afin d'assurer le déroulement solennel et impeccable de la cérémonie de signature, reflétant l'image d’un Vietnam actif, professionnel et accueillant.

Le président a rappelé que la cérémonie serait également une occasion de promouvoir la culture, le peuple et les réalisations du Vietnam, ainsi que de renforcer les liens entre le Vietnam et les Nations unies. Il a insisté sur la nécessité d'une couverture médiatique précise et complète, reflétant la portée mondiale de l'événement, contribuant à améliorer l'image, le rôle et la position du Vietnam sur la scène internationale.

Le président a également souligné que l'accueil des délégations internationales devait incarner l'hospitalité vietnamienne. Il a demandé aux équipes techniques, logistiques et de sécurité de coopérer étroitement afin d'éviter toute défaillance dans l'organisation et de garantir la réussite totale de l'événement.

Adoptée par l'Assemblée générale des Nations unies en décembre 2024, l'organisation de la cérémonie d’ouverture à la signature de la Convention contre la cybercriminalité illustre de manière vivante la responsabilité partagée des États dans la protection du cyberespace – bien commun de l'humanité.

Cet événement constitue une plateforme essentielle de dialogue et de coopération, favorisant l'échange d'expériences et le renforcement des partenariats entre gouvernements, organisations internationales et secteur privé, contribuant ainsi à la mise en œuvre de la Convention et à la coopération mondiale dans la lutte contre la cybercriminalité.

