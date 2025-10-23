Le Premier ministre prône rigueur et célérité dans les projets ferroviaires

Le Premier ministre Pham Minh Chinh appelle à bâtir une industrie ferroviaire moderne et un écosystème durable, lors de la 4 e réunion du Comité de pilotage des grands projets ferroviaires d’importance nationale tenue le 23 octobre à Hanoï.

>> Projets ferroviaires : le Vietnam place en priorité l’application de technologies modernes

>> Le projet ferroviaire Lào Cai - Hanoï - Hai Phong doit être lancé le 19 décembre

>> Le Premier ministre préside une réunion sur les grands projets ferroviaires

Photo : Duong Giang/VNA/CVN

La réunion en visioconférence avec 18 villes et provinces concernées par les projets ferroviaires, visait à évaluer les tâches assignées, notamment celles issues de la 3e session du 9 juillet, en se concentrant sur les résultats obtenus et les goulots d'étranglement institutionnels à lever rapidement. L'examen a porté en particulier sur la ligne Lào Cai - Hanoï - Hải Phòng, la libération des terrains pour la ligne à grande vitesse Nord-Sud et les projets de métro urbain à Hanoï et Hô Chi Minh-Ville.

Depuis la dernière réunion, le Premier ministre et ses sdjoints ont présidé de nombreuses réunions et émis près de 20 documents directifs. Sur les 39 tâches assignées aux ministères et localités pour accélérer les procédures d'investissement, 16 ont été achevées conformément aux exigences, et 10 sont en cours d'exécution active.

Parmi les projets prioritaires, la ligne ferroviaire Lào Cai - Hanoï - Haï Phòng avance de manière soutenue : l’étude de faisabilité sera finalisée et approuvée en octobre 2025, le bornage pour la libération du foncier sera terminé avant le 19 décembre 2025, date prévue du lancement officiel des travaux. Les projets Hanoï - Lang Son et Hai Phong - Mong Cai font parallèlement l’objet d’études conjointes avec la Chine.

Concernant la ligne ferroviaire à grande vitesse Nord-Sud, 12 des 15 provinces concernées ont d’ores et déjà entamé la construction des zones de réinstallation. Le Comité de gestion des projets ferroviaires sélectionne les bureaux d’études pour établir le rapport de faisabilité au premier trimestre 2026.

À Hanoï, quatre lignes de métro sont en cours de préparation ou d’exécution, dont la ligne 3 (ga Hanoï - Hoàng Mai), dont la première phase est prévue pour 2026-2030, et la ligne 5 (Van Cao - Hoà Lac), actuellement en phase de conception détaillée. À Hô Chi Minh-Ville, le projet de la ligne 2 (Bên Thành - Tham Luong) devrait débuter fin 2025.

Le Premier ministre a salué les efforts des ministères et autorités locales, tout en leur demandant de redoubler de rapidité et de rigueur dans la mise en œuvre. Il a chargé le ministère des Finances d’accélérer la négociation des accords de prêts et d’étudier l’émission d’obligations d’État pour financer la ligne Lào Cai - Hanoï - Hai Phong ; le ministère de l’Industrie et du Commerce, en coordination avec EVN, de garantir l’alimentation électrique des projets ; et le ministère de la Construction de travailler avec la Chine sur le transfert de technologie.

Le chef du gouvernement a insisté sur la nécessité de finaliser les normes et critères techniques pour les lignes ferroviaires à grande vitesse, standard et urbaines, ainsi que les critères de sélection des investisseurs. Les collectivités locales sont invitées à accélérer la libération du foncier et la construction des zones de réinstallation, en mobilisant leurs ressources financières si les fonds centraux tardent à être débloqués.

Soulignant que le 19 décembre 2025 marquera le démarrage officiel du projet Lào Cai - Hanoï - Hai Phong, il a exhorté les ministères et provinces à mobiliser les ressources humaines les plus qualifiées, à faire preuve de responsabilité et d’initiative, et à agir selon les principes de transparence et d’efficacité.

Le chef du gouvernement a rappelé le principe des “trois avantages et deux interdictions” : assurer les intérêts de l’État, des citoyens et des entreprises ; interdire la corruption et le gaspillage. Il a appelé à une coordination étroite entre les échelons centraux et locaux, à la simplification administrative et à la coopération active des populations dans les opérations de compensation et de relogement.

Le Premier ministre a confié au ministère de la Construction, en tant qu’organe permanent du Comité de pilotage, la responsabilité de suivre et de synthétiser l’avancement des projets, et de faire rapport régulier au gouvernement.

Il a demandé aux vice-premiers ministres de poursuivre la supervision directe et de lever en temps utile tout obstacle afin d’assurer la réussite du programme ferroviaire national, contribuant à créer une dynamique nouvelle à l’approche du XIVe Congrès national du Parti.

VNA/CVN