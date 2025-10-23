Le président sud-africain rend hommage au Président Hô Chi Minh

Dans le cadre de sa visite d’État au Vietnam, dans l’après-midi du 23 octobre, le président de la République d’Afrique du Sud, Matamela Cyril Ramaphosa, et sa délégation, ont déposé une gerbe de fleurs et rendu hommage au Président Hô Chi Minh en son mausolée, ainsi qu’au Mémorial dédié aux Héros morts pour la Patrie, situé rue Bac Son, à Hanoï.

>> Vietnam - Afrique du Sud : Un partenariat florissant pour un avenir partagé

>> Le président sud-africain entame une visite d’État au Vietnam

>> Cérémonie d’accueil officielle du président sud-africain

Photo : VNA/CVN

Cette visite d’État du président Matamela Cyril Ramaphosa au Vietnam intervient neuf ans après sa précédente visite en tant que vice-président et constitue la première visite d’un chef d’État sud-africain depuis 18 ans (depuis celle du président Thabo Mbeki en 2007).

Elle marque une étape importante dans les relations bilatérales, faisant suite à l’entretien téléphonique historique entre le secrétaire général du Parti Tô Lam et le président Ramaphosa le 22 avril 2025.

Photo : VNA/CVN

L’événement témoigne de la haute estime et de la détermination des deux pays à élever leur partenariat à un niveau supérieur.

Cette visite vise non seulement à renforcer l’amitié traditionnelle, mais aussi à permettre aux dirigeants des deux nations d’évaluer globalement leur coopération, d’orienter la coopération économique, commercial et l’investissement, et d’explorer de nouveaux domaines de partenariat pour bâtir une relation plus complète et approfondie à l’avenir.

VNA/CVN