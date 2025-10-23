Le domaine idéologique fait face aux menaces sécuritaires non traditionnelles

La protection du fondement idéologique n’est pas seulement une tâche stratégique, mais aussi une urgence nationale, contribuant à renforcer la confiance du peuple, à maintenir la sécurité politique et l’ordre social, et à soutenir la marche du pays vers une nouvelle ère.

Le monde est aujourd’hui confronté à une montée sans précédent des menaces sécuritaires non traditionnelles, allant du changement climatique aux catastrophes naturelles, en passant par la pollution environnementale, la cybersécurité et la criminalité transnationale. Franchissant les frontières physiques, ces menaces pénètrent de plus en plus profondément dans le domaine spirituel, exploitées par des forces hostiles cherchant à saper les fondements idéologiques du Parti et du système socialiste vietnamiens.

Identifier les risques et promouvoir l'esprit pionnier du Parti

Face aux menaces sécuritaires non traditionnelles dans le domaine idéologique, il est nécessaire d’identifier précisément et rapidement leurs manifestations sophistiquées et diversifiées. Il s'agit d'une étape importante dans l'élaboration d'une stratégie de protection globale, permettant de prévenir en amont et à distance les facteurs susceptibles d'ébranler la confiance de la population et la force dirigeante du Parti communiste du Vietnam.

Actuellement, la menace de la cybersécurité - le "champ de bataille invisible" - apparaît comme un défi majeur, de nature mondiale, ayant un impact multidimensionnel sur le domaine idéologique. Les fausses informations se propagent à grande vitesse, créant des failles que des forces hostiles peuvent exploiter pour déformer et saboter le Parti et l'État.

La résolution N°35-NQ/TW du 22 octobre 2018 du 12ᵉ Bureau politique sur le "renforcement de la protection des fondements idéologiques du Parti et la lutte contre les opinions erronées et hostiles dans le nouveau contexte" stipule : "Les forces hostiles intensifient continuellement le sabotage par “évolution pacifique”, promouvant l’“auto-évolution” et l’“auto-transformation” internes, notamment dans le cyberespace, dans le but d’éliminer le socialisme et de renverser le régime politique au Vietnam".

Selon un rapport du Centre national de surveillance de la cybersécurité (NCSC), le nombre d’incidents a dépassé les 13.000 en 2024, en hausse d’environ 25% sur un an. Ces attaques ne ciblent pas seulement les infrastructures numériques, mais aussi la réputation des dirigeants, le rôle dirigeant du Parti, l’idéologie du président Hô Chi Minh et l’histoire révolutionnaire.

Ces campagnes sont souvent soutenues par des organisations réactionnaires étrangères, qui utilisent des technologies avancées telles que l’intelligence artificielle (IA), le deepfake et les réseaux sociaux pour diffuser des contenus toxiques et promouvoir la stratégie de "l’évolution pacifique".

Par exemple, les vidéos falsifiant les propos des dirigeants du Parti ou diffusant des contenus mensongers sur YouTube et TikTok incitent une partie des masses, notamment la jeune génération en manque de courage et d’expérience, à croire et à écouter, ce qui conduit à une croyance vacillante dans le marxisme-léninisme et la pensée du président Hô Chi Minh, aggravant les conflits sociaux, divisant le grand bloc d’unité nationale et sapant la confiance dans le système politique.

De plus, le changement climatique et les catastrophes naturelles – principales menaces non traditionnelles actuelles pour la sécurité – érodent indirectement les fondements idéologiques par le biais de l’instabilité socio-économique. Les inondations historiques dans le Centre du pays, la sécheresse prolongée dans le delta du Mékong, le super typhon Yagi en 2024, ou les typhons N°10 et N°11 en 2025 ont causé de lourds dégâts humains et matériels dans de nombreuses provinces et villes.

Bien que les autorités à tous les niveaux aient mobilisé toutes les ressources et déployé tous les efforts possibles pour sauver la population, des forces hostiles continuent de profiter des difficultés et des limitations pour déformer et accuser le Parti et l’État de leur manque de capacité de réaction et de leurs retards face aux catastrophes naturelles. Il est évident que ces arguments visent à affaiblir le lien entre le Parti et le peuple, niant ainsi son rôle de leader.

De même, la montée de la criminalité transnationale constitue un défi complexe, notamment dans le contexte du fort développement des technologies numériques. Les statistiques officielles montrent que la criminalité transnationale a connu une forte augmentation en 2024 et 2025, notamment en matière de fraude en ligne et de trafic de drogue. C’est un problème que des nations, dont le Vietnam, s’efforcent de combattre et de prévenir.

Les risques ne viennent pas uniquement de l’extérieur. À l’intérieur même du Parti, certains cadres montrent des signes d’"auto-évolution" et d’"auto-transformation". Des facteurs tels que les intérêts matériels, la condition de vie, le mode de vie personnel qui éclipse la responsabilité collective, ou la promotion de l’individualisme, du pragmatisme et du style de vie hédoniste, ont affecté certaines personnes vulnérables aux flux de désinformation.

L’accès quotidien à Internet et aux réseaux sociaux, riches en informations mais dépourvu de capacité de sélection et de débat, accroît encore ce risque. La résolution n°35 analyse : "L'auto-évolution" n'est pas seulement une dégénérescence personnelle, mais aussi le résultat d'une infiltration à long terme de courants idéologiques faux, ce qui nécessite un mécanisme de surveillance étroite et une formation continue pour renforcer les capacités politiques".

Des orientations claires du Parti

Avec son esprit pionnier et sa vision claire, le Parti communiste du Vietnam a rapidement identifié les défis sécuritaires non traditionnels, les considérant comme indissociables de la protection de la sécurité nationale, notamment sur le plan idéologique. La résolution N°08-NQ/TW du 17 décembre 1998 du Bureau politique a clairement souligné que la sécurité non traditionnelle constitue un risque émergent dans l’intégration internationale.

Les documents des XIᵉ (2011) et XIIᵉ (2016) Congrès du Parti ont intégré ce facteur à la stratégie de défense de la Patrie, soulignant que la protection des fondements idéologiques est une tâche incontournable de l’industrialisation et de la modernisation. Ces documents ne se limitent pas à la théorie, mais fournissent également une base pratique aux comités du Parti à tous les niveaux, dans la constitution d’un contingent de cadres et l’orientation de l’opinion publique.

En 2019, le Bureau politique a publié la résolution N°51/NQ-TW (datée du 5 septembre 2019) sur la stratégie de protection de la sécurité nationale, qui affirme la nécessité de "se préparer à répondre efficacement aux défis sécuritaires traditionnels et non traditionnels". Il s’agit d’une nouvelle étape, passant de la perception rapide à l’engagement stratégique.

En 2023, le Comité central du Parti a publié la résolution N°44-NQ/TW du 24 novembre 2023 sur la stratégie de protection de la Patrie dans le nouveau contexte, soulignant le rôle de la culture - fondement spirituel solide de la société, force endogène et moteur de la construction et de la protection de la Patrie.

En 2024, la conclusion N°81-KL/TW (4 juin 2024) du Politburo a défini la mission d’élaborer et de promulguer une stratégie nationale globale de prévention et de réponse aux menaces sécuritaires non traditionnelles jusqu’en 2030, avec une vision à l’horizon 2045. La conclusion N°81 exige que la protection de la sécurité culturelle et idéologique soit une tâche essentielle pour empêcher "l’évolution pacifique" et "l’auto-transformation", en particulier dans le contexte de l’utilisation croissante du cyberespace par des forces hostiles pour attaquer l’idéologie.

Lors du 8e Congrès du Comité central du Parti pour la Police (mandat 2025–2030), le 4 octobre 2025, le secrétaire général Tô Lâm a souligné que : "La période d’ici 2030 est la plus importante pour façonner la nouvelle donne mondiale, marquée par une concurrence stratégique de plus en plus féroce entre les grandes puissances, de nombreuses instabilités et des évolutions complexes en matière de sécurité traditionnelle et non traditionnelle. C’est également la période décisive pour la mise en œuvre des deux objectifs stratégiques des 100 ans de direction du Parti et des 100 ans de la fondation du pays".

Il a insisté sur la nécessité de se concentrer sur la protection de la sécurité culturelle, idéologique et de la cybersécurité, tout en prévenant les nouvelles formes de violation de la sécurité nationale telles que la cyberguerre, les deepfakes et les outils utilisant l’IA pour manipuler l’opinion publique. Ces orientations illustrent la vision stratégique du Parti, qui vise non seulement à détecter les risques en amont, mais aussi à anticiper les scénarios de réponse.

Nguyên Tùng/CVN