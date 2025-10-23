Le président sud-africain entame une visite d’État au Vietnam

Dans l’après-midi du 23 octobre, le président de la République d’Afrique du Sud, Matamela Cyril Ramaphosa, est arrivé à Hanoï pour entamer une visite d’État au Vietnam les 23 et 24 octobre, à l’invitation de son homologue vietnamien, le président Luong Cuong.

Photo : Van Diêp/VNA/CVN

À son arrivée à l’aéroport international de Nôi Bài à Hanoï, le président sud-africain a été accueilli par Trân Sy Thanh, président du Comité populaire de Hanoï ; Nguyên Hai Ninh, ministre de la Justice ; Nguyên Hoàng Anh, vice-chef du Bureau du président ; Lê Anh Tuân, vice-ministre des Affaires étrangères ; ainsi que Hoàng Sy Cuong, ambassadeur du Vietnam en Afrique du Sud.

Le président Matamela Cyril Ramaphosa est accompagné d’une délégation de haut niveau comprenant notamment Ronald Ozzy Lamola, ministre des Relations internationales et de la Coopération internationale ; John Henry Steenhuisen, ministre de l’Agriculture ; Angie Motshekga, ministre de la Défense et des Anciens combattants ; Firoz Cachalia, ministre par intérim de la Police ; Khumbudzo Ntshavheni, ministre auprès de la Présidence ; Mmamoloko Tryphosa Kubayi, ministre de la Justice et du Développement constitutionnel ; Stella Ndabeni-Abrahams, ministre du Développement des petites entreprises ; Zuko Godlimpi, vice-ministre du Commerce, de l’Industrie et de la Concurrence ; et Phumzile Sinclatia Mgcina, vice-ministre des Mines et du Pétrole.

Né le 17 novembre 1952 et diplômé en droit de l’Université d’Afrique du Sud, M. Ramaphosa a débuté sa carrière comme conseiller juridique du Conseil de l’Union sud-africaine en 1981. Il a été élu secrétaire général du Congrès national africain (ANC) en 1991, puis vice-président du Parti en décembre 2012.

De 2014 à 2018, il a exercé les fonctions de vice-président de l’Afrique du Sud et d’émissaire spécial du président Jacob Zuma au Soudan du Sud. Depuis décembre 2017, il préside l’ANC et occupe la fonction de président de la République d’Afrique du Sud depuis février 2018, ayant été réélu en juin 2024.

Selon l'ambassadeur du Vietnam en Afrique du Sud, Hoàng Sy Cuong, depuis l’établissement des relations diplomatiques le 22 décembre 1993, les deux pays n’ont cessé de consolider leur amitié et ont obtenu des résultats remarquables dans de nombreux domaines. L’Afrique du Sud est aujourd’hui le seul pays africain avec lequel le Vietnam a établi un Partenariat pour la coopération et le développement.

La visite d’État du président Cyril Ramaphosa au Vietnam marquera une étape importante dans les relations bilatérales, témoignant de la haute considération mutuelle et de la volonté politique commune d’élever les liens entre les deux pays.

Elle ne se limitera pas au renforcement de l’amitié traditionnelle mais ouvrira aussi la voie à une évaluation globale de la coopération bilatérale et à la définition de nouvelles orientations dans les domaines économique, commercial et de l’investissement.

VNA/CVN