Cérémonie d’accueil officielle du président sud-africain

À l’invitation de son homologue vietnamien, Luong Cuong, le président sud-africain, Matamela Cyril Ramaphosa, est arrivé à Hanoï dans l’après-midi du 23 octobre, entamant une visite d’État de deux jours au Vietnam, les 23 et 24 octobre 2025.

Au Palais présidentiel, le président Luong Cuong a présidé la cérémonie d’accueil officielle en l’honneur de son homologue Matamela Cyril Ramaphosa.

Il s’agit de la première visite d’un chef d’État sud-africain au Vietnam depuis près de 20 ans - un jalon historique qui contribue à approfondir les relations bilatérales et à les rendre plus substantielles.

Le Vietnam et l’Afrique du Sud ont officiellement établi leurs relations diplomatiques le 22 décembre 1993.

Sur la base d’une amitié traditionnelle solide, nourrie par la volonté et les efforts communs des deux parties, les relations bilatérales se sont développées de manière dynamique et globale depuis plus de 30 ans.

L’Afrique du Sud est le premier pays d’Afrique avec lequel le Vietnam a établi un "Partenariat pour la coopération et le développement", équivalent à un partenariat global.

Sur le plan économique, l’Afrique du Sud est actuellement l’un des principaux partenaires commerciaux et marchés d’exportation du Vietnam en Afrique. Le volume des échanges bilatéraux est passé de 192 millions de dollars en 2007 à 1,72 milliard de dollars en 2024.

Cette visite d’État du président Matamela Cyril Ramaphosa, neuf ans après sa précédente visite en tant que vice-président sud-africain, marque une étape importante dans les relations bilatérales, illustrant la haute importance et la volonté commune des deux pays d’élever leur partenariat.

Après la cérémonie d’accueil, les présidents Luong Cuong et Matamela Cyril Ramaphosa ont eu une rencontre restreinte, avant de diriger les délégations de haut niveau des deux pays pour un entretien officiel visant à évaluer les résultats de la coopération bilatérale et à définir les orientations futures.

