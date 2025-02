Vacances du Têt 2025 : 12,5 millions de touristes comptabilisés au Vietnam

>> La beauté de Ninh Binh attire les foules pendant le Têt

>> Près d'un million de touristes à Quang Ninh pendant les vacances du Têt

>> Têt à Lâm Dông : 380.000 visiteurs, en hausse de 35,7% en un an

>> Hanoï accueille un million de touristes pendant les vacances du Têt

Photo : VNA/CVN

Le nombre de visiteurs a augmenté dans de nombreuses localités, avec Hô Chi Minh-Ville en tête, enregistrant environ 2,1 millions d’arrivées (+16,7%). Elle est suivie par Hanoï avec environ un million de visiteurs (+6%), Quang Ninh avec 969.000, Bà Ria-Vung Tàu avec 869.433 et Khanh Hoà avec 825.195.

Le Vietnam a connu une forte croissance du nombre de visiteurs internationaux en janvier-février 2025, notamment grâce à des politiques de visa favorables et à des stratégies de promotion efficaces. Plusieurs destinations ont tiré leur épingle du jeu, en particulier Quang Ninh, Dà Nang, Quang Nam, Hanoï, Hô Chi Minh-Ville, Kiên Giang et Huê avec une forte augmentation du nombre de touristes internationaux.

Afin de répondre à la demande accrue de voyages pendant la période du Têt, les compagnies aériennes ont ajouté de nouveaux vols et augmenté la fréquence des vols de nuit. On estime que les compagnies aériennes nationales ont fourni plus de 6,9 millions de sièges sur les lignes nationales et internationales.

Outre le tourisme routier et aérien, le tourisme de croisière a également connu un développement remarquable. Dà Nang a accueilli environ 1.800 passagers internationaux à bord des paquebots Crystal Symphony et Silver Dawn, et 4 grands navires de croisière ont fait escale à Quang Ninh avec un total de 6.000 passagers.

Le taux d’occupation moyen des hébergements dans certaines destinations est resté élevé, notamment Sa Pa (Lào Cai) avec 90 à 95%, Kiên Giang 73,4%, Hô Chi Minh-Ville 65%, Huê 63%, Phu Yên 62%, et Dà Nang 50%.

VNA/CVN