Le PM exprime cinq souhaits et demande aux entreprises de réaliser trois mesures pionnières

Dans l'après-midi du 9 octobre, en rencontrant des représentants d'entreprises à l'occasion de la Journée des hommes d'affaires (13 octobre), le Premier ministre Pham Minh Chinh a réaffirmé sa confiance dans la capacité des entreprises et des entrepreneurs à contribuer activement au développement du pays.

Ces derniers temps, le Parti et l'État ont continué de porter une attention particulière au développement du secteur privé, notamment à travers la promulgation de Résolution 68 du Bureau politique sur le développement du secteur privé comme moteur essentiel de la croissance.

Au cours des neuf premiers mois de 2025, plus de 231.000 entreprises ont été créées ou ont repris leurs activités, soit une hausse de 26,4% par rapport à la même période de l’an dernier.

Le capital additionnel des entreprises existantes s'est élevé à 3. 300.000 milliards de dôngs, en hausse de 186,5%. Le pays compte actuellement environ un million d'entreprises actives.

Plusieurs marques vietnamiennes ont acquis une reconnaissance régionale et internationale, telles que le Groupe national de l'industrie et de l'énergie du Vietnam (Petrovietnam), le groupe Electricité du Vietnam (EVN), le Groupe de l'industrie et des télécommunications de l'Armée (Viettel), la société par actions de produits laitiers du Vietnam (Vinamilk), Vingroup, Hoà Phat, FPT, Truong Hai, la société par actions du groupe TH…

Les entreprises vietnamiennes ont démontré leur capacité à réaliser des projets complexes et de grande envergure, avec des technologies avancées, dans des délais serrés et à coûts réduits. Le monde entrepreneurial vietnamien contribue significativement au développement socio-économique national.

Les entrepreneurs ont exprimé leur gratitude envers le Parti, l'État et le gouvernement pour leur soutien constant. Ils affichent confiance et ambition dans la nouvelle ère, renforçant leur compétitivité, accompagnant le gouvernement dans la construction d'un développement national dynamique, et se positionnant en pionnières de la transformation numérique, de l'innovation, de l'économie verte et du savoir, pour contribuer à une croissance rapide et durable du pays.

Les entreprises vietnamiennes ont appelé à l'adoption d'une résolution du Bureau politique sur le développement des entreprises publiques et à la mise en œuvre renforcée de la Résolution 68 sur le secteur privé, en confiant davantage de responsabilités et de commandes au secteur privé.

En réponse, le Premier ministre a salué les contributions inestimables des entrepreneurs au développement du pays, en particulier dans les périodes difficiles.

Il a exprimé cinq souhaits envers les entreprises vietnamiennes : leur fidélité au Parti ; la promotion de la grande union nationale et de la solidarité internationale ; l'union des forces nationales et de l'époque pour le développement ; leur engagement pour l'indépendance et le socialisme ; la solidarité avec le peuple pour créer une force nationale.

Il a également appelé les entreprises et entrepreneurs vietnamiens à trois rôles de pionnier : être à l'avant-garde dans le développement de la technologie, de l'innovation et la transition numérique ; être exemplaires dans la production et des affaires conformes à la loi ; être pionnier dans la mise en œuvre active de la Résolution 68 du Bureau politique sur le secteur privé, dans le cadre de l'économie de marché à orientation socialiste.

Le Premier ministre a exprimé sa confiance en la capacité des entreprises et entrepreneurs vietnamiens à faire avancer le pays vers une ère de développement durable, de prospérité et de bonheur.

À cette occasion, plusieurs distinctions prestigieuses du Parti, de l'État, du gouvernement et du Premier ministre ont été remises aux entrepreneurs et entreprises exemplaires.

