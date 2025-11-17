Le Premier ministre koweïtien accueille son homologue vietnamien Pham Minh Chinh

Sheikh Ahmad Abdullah Al-Ahmad Al Sabah, Premier ministre koweïtien, a présidé ce lundi 17 novembre à Koweït City la cérémonie d'accueil de son homologue vietnamien Pham Minh Chinh, en visite officielle au Koweït.

Cette visite, la première d'un Premier ministre vietnamien au Koweït depuis 16 ans, intervient alors que les deux pays se préparent à célébrer le 50e anniversaire de l'établissement de leurs relations diplomatiques en 2026. Près de 50 ans après leur établissement (10 janvier), les relations entre le Vietnam et le Koweït ont connu un développement solide. Les deux pays ont maintenu des visites et des contacts de haut niveau, ainsi que des mécanismes de coopération bilatérale.

Photo : VNA/CVN

Le Koweït est actuellement le premier partenaire commercial et le plus grand investisseur du Vietnam parmi les pays du Conseil de coopération du Golfe (CCG). Le volume des échanges bilatéraux a atteint 7,3 milliards de dollars en 2024. Le plus grand projet d'investissement koweïtien au Vietnam est le complexe de raffinage et de pétrochimie de Nghi Son, avec un capital total de 9 milliards de dollars. Des accords de coopération ont également été établis entre des localités, telles que Hô Chi Minh-Ville et la province d'Ahmadi, ainsi que la province de Thanh Hoa et la province d'Al Farwaniyh.

Durant sa visite au Koweït, le Premier ministre Pham Minh Chinh aura des entretiens de haut niveau avec l'Émir du Koweït Cheikh Meshal al-Ahmad al-Jaber al-Sabah, le Premier ministre et le Prince héritier. Il visitera également des sites économiques emblématiques, s’entretiendra avec les grands conglomérats koweïtiens et prononcera un discours sur la politique étrangère vietnamienne à l’Académie diplomatique du Koweït.

À travers ces activités, les deux parties échangeront, conviendront des orientations et des mesures et définiront un cadre de coopération plus approfondi pour l'avenir, élevant ainsi les relations bilatérales à un nouveau niveau.

Parallèlement au renforcement de la confiance politique, les deux parties s'efforceront de développer des domaines à fort potentiel tels que le pétrole et le gaz, l'énergie, la sécurité alimentaire, les produits conformes aux normes islamiques Halal, l'ouverture de lignes aériennes directes, la promotion de la coopération commerciale, de l'investissement, du tourisme, de la connexion des entreprises et des échanges entre les peuples.

Les deux pays exploiteront leurs avantages respectifs pour que le Vietnam puisse devenir une porte d'entrée pour l'expansion du marché koweïtien vers l'Asie du Sud-Est et les régions avoisinantes, tandis que le Koweït aidera le Vietnam à accéder aux marchés du Moyen-Orient et des environs.

Photo : VNA/CVN

Les deux parties manifesteront également leur soutien mutuel au sein des forums internationaux et des mécanismes multilatéraux, contribuant ainsi à la stabilité, à la paix, à la coopération et au développement prospère pour les deux nations, les deux régions et le monde.

VNA/CVN